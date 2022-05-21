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    Realme GT2 Master Explorer Edition ilk Snapdragon 8+ Gen 1 telefonu olacak

    Realme GT2 Master Explorer Edition amiral gemisi ünlü Japon tasarımcı Naoto Fukasawa imzasının yanında Snapdragon 8+ Gen 1 barındıran ilk akıllı telefon olacak. 
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    Realme GT2 Master Explorer Edition
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    Amiral gemilerine daha yüksek performans vadeden Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin tanıtılması ile birlikte ilk model de ortaya çıktı. Realme markası yeni yonga seti için özel bir amiral gemisi hazırlıyor.

    Realme GT2 Master Explorer Edition neler sunacak?

    Realme GT2 Master Explorer Edition adıyla paylaşılan amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1 barındıran ilk akıllı telefon olacak. Realme markası geçtiğimiz yıllarda da Master Edition modelleri piyasaya sürmüştü. Farklı tarafı ise Japon tasarımcı Naoto Fukasawa imzasını taşıması.

    Realme GT2 Master Explorer Edition hakkında herhangi bir görsel mevcut değil ancak Android dünyasının en iyisi olacağını söylemek mümkün. Elbette bu diğer rakipleri piyasaya çıkana kadar devam edecek.

    Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti çekirdek yapısını korurken hızları biraz daha yükseltiyor. Böylece yüzde 10 daha iyi performans ve yüzde 30 enerji verimliliği elde ediliyor. TSMC’nin devreye girmesi sayesinde önceki nesle göre verimlilikte önemli bir iyileşme olduğu göze çarpıyor.

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    supervisorberk 2 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 3 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 5 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 5 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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