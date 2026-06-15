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    Galaxy Z Flip 8'de Exynos mu Snapdragon mu? Dağıtım stratejisi netleşiyor

    Samsung Galaxy Z Flip 8 için yeni sızıntılar, Exynos ve Snapdragon işlemcilerin hangi pazarlarda kullanılacağını ortaya koydu. İşte bölgesel yonga seti stratejisinin detayları:

    Galaxy Z Flip 8'de Exynos mu Snapdragon mu? İşte Samsung'un planı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un katlanabilir telefon serisine yönelik yeni bir Galaxy Z Flip 8 sızıntısı, şirketin işlemci stratejisinde bölgesel bir yaklaşımı sürdüreceğine işaret ediyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Z Flip 8, bazı pazarlarda Exynos 2600, diğer bölgelerde ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy yonga setiyle satışa sunulacak.

    Galaxy Z Flip 8, bölgelere göre farklı işlemciyle satışa sunulabilir

    Samsung, ilk Galaxy Z Flip modelinden Galaxy Z Flip 6'ya kadar tüm seride yalnızca Qualcomm Snapdragon işlemcilerine yer vermişti. Bu yaklaşım, Galaxy Z Flip 7 ile önemli ölçüde değişti ve şirket ilk kez katlanabilir Flip serisinde kendi geliştirdiği Exynos 2500 işlemcisini kullanmaya başladı. Böylece Samsung, yalnızca Galaxy S serisinde değil, katlanabilir telefon ailesinde de Exynos platformuna yeniden alan açmış oldu. Yeni sızıntılar ise bu değişimin tek seferlik bir tercih olmadığını ve Galaxy Z Flip 8 ile birlikte devam edeceğini gösteriyor.

    Sızdırılan bilgilere göre Samsung, Galaxy Z Flip 8 modelinde bölgesel donanım dağıtımını benimseyecek. Paylaşılan raporda, cihazın Güney Kore başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde Exynos 2600 işlemcisiyle satışa sunulacağı belirtiliyor. Buna karşılık Japonya'nın da aralarında bulunduğu diğer küresel pazarlarda Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy platformunun tercih edileceği ifade ediliyor.

    Galaxy Z Flip 8'de Exynos mu Snapdragon mu? İşte Samsung'un planı Tam Boyutta Gör
    Sızıntıda yer alan teknik bilgiler, iki platform arasında üretim teknolojisi bakımından dikkat çekici farklılıklar bulunduğunu ortaya koyuyor. Exynos 2600, Samsung Foundry'nin 2 nanometre üretim süreciyle geliştiriliyor ve on çekirdekli CPU ile Xclipse 960 grafik birimini bünyesinde barındırıyor. Daha gelişmiş üretim süreciyse teorik olarak enerji verimliliği ve transistör yoğunluğu açısından avantaj sağlayabilecek bir temel sunuyor.

    Diğer tarafta yer alan Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy ise TSMC'nin 3 nanometre üretim süreciyle üretiliyor. Qualcomm'un yeni nesil platformu sekiz çekirdekli CPU yapısını Adreno 840 grafik birimiyle birleştiriyor. Mobil işlemci pazarında TSMC'nin uzun süredir yüksek üretim verimliliğiyle öne çıkması, Snapdragon platformlarının özellikle sürdürülebilir performans konusunda güçlü bir algıya sahip olmasını sağlıyor. Bununla birlikte iki işlemci arasında doğrudan performans karşılaştırması yapabilmek içinse resmi test sonuçlarının ve ticari cihaz incelemelerinin beklenmesi gerekiyor.

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