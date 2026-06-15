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    Nothing CEO’su: Akıllı telefonlarda en pahalı bileşen artık RAM

    Nothing CEO'su Carl Pei, RAM ve depolama biriminin artık bir akıllı telefonun toplam üretim maliyetinin yarısından fazlasını oluşturduğunu belirterek, telefon fiyatların daha da artacağını söyledi. 

    Nothing CEO’su: Akıllı telefonlarda en pahalı bileşen artık RAM Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka patlaması nedeniyle artan RAM ve depolama yongası maliyetleri akıllı telefon fiyatlarını da yukarı çekiyor. Nothing'in kurucu ortağı ve CEO'su Carl Pei, yaptığı açıklamada RAM ve depolama bileşenlerinin artık bir akıllı telefonun toplam üretim maliyetinin yarısından fazlasını oluşturabildiğini söyledi. Pei'ye göre şirketin Phone (4a) modeli için bellek maliyetleri, cihazın geliştirilmesine karar verildiği dönem ile piyasaya çıkışı arasında iki katına çıktı. Üstelik lansmandan sonra fiyatlar yeniden ikiye katlandı.

    Bellek üreticilerinin kapasite sınırlarına yaklaşması da telefon üreticilerini zor durumda bırakıyor. Şirketler artık ihtiyaç duydukları miktarda sipariş veremiyor, sınırlı tedarik kotaları nedeniyle daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalıyor.

    Carl Pei, Şubat ayından bu yana piyasaya çıkan birçok yeni akıllı telefonun seleflerine kıyasla yaklaşık 100 dolar daha pahalı olduğunu vurguladı. Artan maliyetlerin devam etmesi halinde üreticilerin agresif kampanyalar ve büyük indirimler sunmasının da zorlaşacağı ifade ediliyor.

    Akıllı telefon üretim maliyetleri %10 ila %30 arttı

    Sektör analistleri de bu görüşü destekliyor. Yapay zeka odaklı veri merkezi yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte 2026 yılında DRAM fiyatlarında sert yükselişler yaşandı. Bu durum, modele bağlı olarak akıllı telefon üretim maliyetlerini yüzde 10 ila 30 arasında artırabiliyor. Özellikle giriş ve orta segment cihazlar bu artışlardan daha fazla etkilenirken, bazı amiral gemisi modellerde de fiyat güncellemeleri görülmeye başladı.

    Nothing de bu gelişmelerden etkilenen markalar arasında yer alıyor. Şirket, Mart ayında piyasaya sürdüğü Phone (4a) ve Phone (4a) Pro modellerinin tüm versiyonlarında kısa süre sonra fiyat artışına gitmek zorunda kaldı.

    "Telefonunu değiştirmek isteyenler elini çabuk tutsun"

    Carl Pei, telefon değiştirmeyi düşünen kullanıcılara ise net bir tavsiyede bulundu: "Satın almak için en iyi zaman dündü, ikinci en iyi zaman ise bugün." Pei'ye göre beklemek, hem daha yüksek fiyatlarla karşılaşmak hem de cazip indirim fırsatlarını kaçırmak anlamına gelebilir.

    Samsung, Xiaomi, Google ve Nothing gibi üreticiler benzer tedarik ve maliyet baskılarıyla mücadele ederken, artan bellek fiyatlarının etkisi yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı kalmıyor. Dizüstü bilgisayar ve diğer tüketici elektroniği ürünlerinde de benzer fiyat artışları görülmeye başlandı.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/06/15/nothing-ceo-reveals-ram-is-now-the-most-expensive-component-in-a-smartphone-not-the-chipset/ https://x.com/getpeid/status/2065316004293681187
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