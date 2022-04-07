Realme GT2 Pro, Realme Buds Air 3 ve Realme Book Prime tanıtıldı

Realme bugün gerçekleştirdiği etkinlikte uzun süredir beklenilen modelerini tanıttı. Yeni akıllı telefonu Realme GT2 Pro'yu, yeni kablosuz kulaklığı Realme Buds Air 3'ü ve yeni dizüstü bilgisyarı Realme Book Prime'ı bu etkinlikte tanıtan Realme, dikkatleri üzerine çekti. İşte etkinlikte tanıtılan yeni Realme ürünleri ve detayları.

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Realme GT2 Pro, Snapdragon 8 Gen 1 ile piyasaya çıktı

Realme, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte Realme 9 4G ile birlikte Realme GT2 Pro'yu da tanıttı. Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi ile dikkat çeken Realme GT2 Pro, ön tarafında 6,7 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran taşıyor. Bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunan cihaz LTPO 2 panele, QHD+ çözünürlüğe ve Gorilla Glass Victus'a sahip.

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Arka tarafında iki adet 50MP'lik kameraya yer veren cihaz, elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bataryasından alıyor. Bu bataryaya ise 65W hızlı şarj desteği eşlik ediyor. Testlere göre cihaz 40 dakikada %100 şarja ulaşıyor. Fiyatı ise versiyonlara göre 590-700 Dolar arasında değişiyor.

Realme Buds Air 3 ve Realme Book Prime'ın lansmanı gerçekleşti

Yine etkinlikte tanıtılan Realme'nin yeni dizüstü bilgisayarı Realme Book Prime, 14 inç büyüklüğünde 400 nit maksimum parlaklığa sahip bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekranda 2160 x 1440 piksel çözünürlüğüne görüntüler sunan Realme Book Prime, performansını Intel Core i5-11320H işlemcisinden alıyor.

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Bu işlemcinin yanında 16GB'a kadar RAM bellek sunan Realme, 512GB depolamayı da cihazla birlikte sunuyor. İçerisinde 54Wh pil taşıyan Realme Book Prime, 12 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj için ise 30 dakikada %50 şarj edebilen 65W'lık bir adaptör bulunuyor. Ayrıca cihaz üzerinde bir adet Thunderbolt bağlantı noktası da taşıyor. Tüm bu özelliklerle Realme Book Prime'ın fiyatı 700 Euro olarak belirlendi.

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Son olarak aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip yeni kablosuz kulaklığı Realme Buds Air 3'ü ve Realme Smart Tv Stick modellerini de tanıtan Realme, gerçekten her alana yeni ürünler sunduğu bir etkinlik gerçekleştirmiş oldu. Ayrıca Realme Buds Air 3'ün fiyatı 46 Dolar olarak açıklanırken, Realme Smart TV Stick'in fiyatı ise 40 Dolar olarak açıklandı.

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Realme GT2 Pro, Realme Buds Air 3 ve Realme Book Prime tanıtıldı