Realme mini tabletini tanıttı

Tam Boyutta Gör

realme markasının bir süredir internete sızan kompakt boyutlarındaki realme Pad Mini tablet modeli Filipinler’de resmiyet kazandı. Giriş seviyesine yakın olarak konumlandırılan tablet 4G ve WiFi özellikleri bir arada geliyor.

realme Pad Mini özellikleri ve fiyatı

8.7 inçlik 1340 x 800 piksel ekran

Unisoc T616 yonga seti

3GB/4GB RAM

32GB/64GB depolama

8MP arka kamera

5MP ön kamera

6400mAh batarya

18W hızlı şarj

175 Avro (3GB/32GB)

210 Avro (4GB/64GB)

Realme Pad Mini'nin resmi basın görselleri yayınlandı 1 hf. önce eklendi

realme Pad Mini biraz daha maliyet odaklı düşünülmüş. Nispeten ince çerçeveler, uzun kullanım süreleri, tersine kablolu şarj, USB Tip-C girişi, WiFi 5, Bluetooth 5.0 şeklinde özellikler saymak mümkün. Önümüzdeki dönemde sadece WiFi versiyonu da piyasaya çıkacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

realme Pad Mini tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı