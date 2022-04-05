Realme mini tabletini tanıttı

realme markasının bir süredir internete sızan kompakt boyutlarındaki realme Pad Mini tablet modeli Filipinler’de resmiyet kazandı. Giriş seviyesine yakın olarak konumlandırılan tablet 4G ve WiFi özellikleri bir arada geliyor.
realme Pad Mini özellikleri ve fiyatı
- 8.7 inçlik 1340 x 800 piksel ekran
- Unisoc T616 yonga seti
- 3GB/4GB RAM
- 32GB/64GB depolama
- 8MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 6400mAh batarya
- 18W hızlı şarj
- 175 Avro (3GB/32GB)
- 210 Avro (4GB/64GB)
realme Pad Mini biraz daha maliyet odaklı düşünülmüş. Nispeten ince çerçeveler, uzun kullanım süreleri, tersine kablolu şarj, USB Tip-C girişi, WiFi 5, Bluetooth 5.0 şeklinde özellikler saymak mümkün. Önümüzdeki dönemde sadece WiFi versiyonu da piyasaya çıkacak.
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa