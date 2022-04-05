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    Realme mini tabletini tanıttı

    realme Pad Mini tablet modelinde 8.7 inçlik 1340 x 800 piksel çözünürlüğünde ekran, Unisoc T616 yonga seti, 8MP arka kamera, 18W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor. 
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    realme Pad Mini
    Tam Boyutta Gör

    realme markasının bir süredir internete sızan kompakt boyutlarındaki realme Pad Mini tablet modeli Filipinler’de resmiyet kazandı. Giriş seviyesine yakın olarak konumlandırılan tablet 4G ve WiFi özellikleri bir arada geliyor. 

    realme Pad Mini özellikleri ve fiyatı

    • 8.7 inçlik 1340 x 800 piksel ekran
    • Unisoc T616 yonga seti
    • 3GB/4GB RAM
    • 32GB/64GB depolama
    • 8MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 6400mAh batarya
    • 18W hızlı şarj
    • 175 Avro (3GB/32GB)
    • 210 Avro (4GB/64GB)

    realme Pad Mini biraz daha maliyet odaklı düşünülmüş. Nispeten ince çerçeveler, uzun kullanım süreleri, tersine kablolu şarj, USB Tip-C girişi, WiFi 5, Bluetooth 5.0 şeklinde özellikler saymak mümkün. Önümüzdeki dönemde sadece WiFi versiyonu da piyasaya çıkacak. 
     

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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