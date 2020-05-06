Lenovo'nun sıra dışı tasarıma sahip oyuncu telefonunun ilk görüntüleri yayınlandı

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Çinli teknloji devi Lenovo'nun oyun odaklı akıllı telefon pazarına adım atmaya karar verdiğini daha önceki haberimizde sizlere duyurmuştuk. Lenovo Legion olarak anılan cihazın ilk görüntüleri internete düştü.

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Yayınlanan görüntülere bakılırsa akıllı telefon benzersiz ve cesur bir tasarımla gelecek. Yan tarafında açılır-kapanır selfie kamerası olan cihazın arka panelinde ise tam ortaya konumlandırılmış iki ana kamera bulunuyor.

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Yatay kullanım için tasarlandı

Telefonun yatay kullanım için tasarlandığını söyleyebilirz. Bu nedenle kameralar pek de alışık olmadığımız bir yerleşime sahip. Lenovo Legion ayrıca iki USB-C bağlantı noktası (bir yanda) ve stereo hoparlörle piyasaya sürülecek.

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Oyun odaklı telefonun Snapdragon 865 yonga seti, 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM, UFS 3.0 depolama birimi ve 144 Hz tazeleme oranı sunan bir ekranla donatılacağı bildiriliyor. Lenovo Legion'ın çıkış tarihi konusunda ise henüz bir bilgi yok.

https://www.xda-developers.com/lenovo-legion-gaming-phone-leak

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