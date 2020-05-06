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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo'nun sıra dışı tasarıma sahip oyuncu telefonunun ilk görüntüleri yayınlandı

    Oyun odaklı akıllı telefon pazarına adım atmaya karar veren Lenovo, tasarımıyla adından söz ettirecek bir model çıkarmaya hazırlanıyor. Lenovo Legion'ın ilk görüntüleri ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Lenovo'nun sıra dışı tasarıma sahip oyuncu telefonunun ilk görüntüleri yayınlandı
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    Çinli teknloji devi Lenovo'nun oyun odaklı akıllı telefon pazarına adım atmaya karar verdiğini daha önceki haberimizde sizlere duyurmuştuk. Lenovo Legion olarak anılan cihazın ilk görüntüleri internete düştü.

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    Yayınlanan görüntülere bakılırsa akıllı telefon benzersiz ve cesur bir tasarımla gelecek. Yan tarafında açılır-kapanır selfie kamerası olan cihazın arka panelinde ise tam ortaya konumlandırılmış iki ana kamera bulunuyor.

    Lenovo'nun sıra dışı tasarıma sahip oyuncu telefonunun ilk görüntüleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Yatay kullanım için tasarlandı

    Telefonun yatay kullanım için tasarlandığını söyleyebilirz. Bu nedenle kameralar pek de alışık olmadığımız bir yerleşime sahip. Lenovo Legion ayrıca iki USB-C bağlantı noktası (bir yanda) ve stereo hoparlörle piyasaya sürülecek.

    Lenovo'nun sıra dışı tasarıma sahip oyuncu telefonunun ilk görüntüleri yayınlandı
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    Oyun odaklı telefonun Snapdragon 865 yonga seti, 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM, UFS 3.0 depolama birimi ve 144 Hz tazeleme oranı sunan bir ekranla donatılacağı bildiriliyor. Lenovo Legion'ın çıkış tarihi konusunda ise henüz bir bilgi yok.



    https://www.xda-developers.com/lenovo-legion-gaming-phone-leak Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 hf. en beğenilen
    yatay kullanim icin tasarlandi denilince aklimda n-gage efsanesi canlandi bir an
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    fatalrhymex (serif fatalrhyme) 1 hf. Schtroumpf Grognon
    Yandan konuşması bile şekildi be farklıydık biz 😁
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 hf. en beğenilen
    yatay kullanim icin tasarlandi denilince aklimda n-gage efsanesi canlandi bir an
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    fatalrhymex (serif fatalrhyme) 1 hf. Schtroumpf Grognon
    Yandan konuşması bile şekildi be farklıydık biz 😁
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    burak939 (burak bey) 1 hf.
    "sıra dışı tasarıma sahip"
    "tasarımıyla adından söz ettirecek"
    "benzersiz ve cesur bir tasarımla"

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    bu yorumlara böyle bir şey beklemiştim valla, o yandaki camlı yerlerin her biri ayrı dönüp istediğimiz şekilde konumlanıyor gibi düşündüm , benzersiz bir tasarım bence de
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