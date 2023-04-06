Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme Narzo N55 tasarımı belli oldu: 12 Nisan'da geliyor

    Realme Narzo N55 modelinin tasarımı ve çıkış tarihi nihayet belli oldu. Realme'ye göre "şık bir tasarım ve üstün özellikleri" beraberinde getirecek telefon neler sunacak? İşte detaylar 
    Oy Ver
    Realme Narzo N55 tasarımı belli oldu: 12 Nisan'da geliyor Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, kısa süre doğrulanan Narzo N55 modelinin ilk görüntülerini ve çıkış tarihini paylaştı. Bugün marka, N serisinin yeni üyesi Narzo N55'in 12 Nisan'da görücüye çıkacağını duyurdu. Peki yaklaşan model beraberinde neler getiriyor? İşte detaylar

    Realme Narzo N55 özellikleri

    Realme, "şık tasarımı ve üstün özellikleri" ile kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunacak olan Narzo N55'i "Yeni Nesil Hızlı Şarj Lideri" olarak lanse ediyor. Bilmeyenler için Eylül 2020'de piyasaya sürülen Narzo 20 Pro, 65W hızlı şarj desteği ile karşımıza çıkmıştı. Narzo N55'in ise bu rakamı ne kadar yukarıya taşıyacağı henüz bilinmiyor. Ancak 120W ve üzeri hızlarla karşılaşmamız kuvvetle muhtemel.

    Realme tarafından paylaşılan diğer görüntülerde, Narzo N55'in "Yeni Nesil Güç ve Netlik" sunacağı belirtiliyor. Bu açıklamada, telefonun işlemcisi, kamera tasarımı veya ekran tasarımına bir referans olabilir. Nitekim Qualcomm tarafından yakın zamanda piyasaya sürülen orta seviye Snapdragon 7+ Gen 2, amiral gemisi cihazlara yaklaşan bir performans ile karşımıza çıktı. 

    Realme, N55'in teknik özelliklerini ayrıntılı olarak açıklamadı, ancak telefonun tasarımı nihayet belli oldu. Realme'nin paylaştığı teaser, bize Narzo N55'in çift tonlu bir tasarıma ve çift kamera sensörüne sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca N55'in sağ tarafında, ses tuşları ve muhtemelen parmak izi tarayıcı içeren bir güç tuşuna yer verildiğini görüyoruz. Akıllı telefon merak edilen tüm detaylar, 12 Nisan'da bizleri bekliyor olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    falım sakız falı harf hesaplama sanal bahis hilesi uygulama yan yana yapılandırması doğru olmadığından başlatılamadı chrome yedek subay maaşı 18 yaş altı iddaa

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Y6 2019
    Huawei Y6 2019
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız