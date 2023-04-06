Realme Narzo N55 tasarımı belli oldu: 12 Nisan'da geliyor

Realme Narzo N55 özellikleri
Realme, "şık tasarımı ve üstün özellikleri" ile kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunacak olan Narzo N55'i "Yeni Nesil Hızlı Şarj Lideri" olarak lanse ediyor. Bilmeyenler için Eylül 2020'de piyasaya sürülen Narzo 20 Pro, 65W hızlı şarj desteği ile karşımıza çıkmıştı. Narzo N55'in ise bu rakamı ne kadar yukarıya taşıyacağı henüz bilinmiyor. Ancak 120W ve üzeri hızlarla karşılaşmamız kuvvetle muhtemel.
Realme tarafından paylaşılan diğer görüntülerde, Narzo N55'in "Yeni Nesil Güç ve Netlik" sunacağı belirtiliyor. Bu açıklamada, telefonun işlemcisi, kamera tasarımı veya ekran tasarımına bir referans olabilir. Nitekim Qualcomm tarafından yakın zamanda piyasaya sürülen orta seviye Snapdragon 7+ Gen 2, amiral gemisi cihazlara yaklaşan bir performans ile karşımıza çıktı.
Realme, N55'in teknik özelliklerini ayrıntılı olarak açıklamadı, ancak telefonun tasarımı nihayet belli oldu. Realme'nin paylaştığı teaser, bize Narzo N55'in çift tonlu bir tasarıma ve çift kamera sensörüne sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca N55'in sağ tarafında, ses tuşları ve muhtemelen parmak izi tarayıcı içeren bir güç tuşuna yer verildiğini görüyoruz. Akıllı telefon merak edilen tüm detaylar, 12 Nisan'da bizleri bekliyor olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı