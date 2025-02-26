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    Realme Neo 7x resmen tanıtıldı: Oyunseverlerin yeni favorisi olabilir!

    Realme, oyun ve dayanıklılık odaklı yeni akıllı telefonu Neo 7x’i resmen duyurdu. İşlemcisi ve 6000mAh bataryasıyla dikkat çeken cihaz, güçlü donanımıyla kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor.

    Realme Neo 7x resmen tanıtıldı: İşte oyunseverlerin yeni favorisi Tam Boyutta Gör

    Realme, oyun ve dayanıklılık odaklı yeni akıllı telefonu Neo 7x’i tanıttı. Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi, AMOLED ekranı ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken cihaz, güçlü teknik donanımıyla öne çıkıyor. 6.67 inçlik AMOLED ekranı, 120Hz yenileme hızı ve 2000 nit maksimum parlaklık sunarak kullanıcılara canlı ve akıcı bir görüntü deneyimi sağlıyor. Oyun performansını artıran 1500Hz dokunma örnekleme hızı ve Pro-XDR teknolojisi, ekrana hassas tepkiler veriyor. Gücünü TSMC’nin 4nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 6 Gen 4’ten alan Neo 7x, selefine göre %15 daha hızlı işlem performansı sunuyor. Adreno 810 GPU ile birleşen bu işlemci, yüksek grafik gücü gerektiren oyunlarda akıcı bir performans vadediyor. Ayrıca, 6050mm²’lik VC sıvı soğutma sistemi sayesinde uzun süreli kullanımda aşırı ısınma sorununun önüne geçiliyor.

    Cihaz, 12GB RAM’e kadar destek sunarken, sanal RAM ile toplam kapasiteyi 24GB’a çıkarabiliyor. Depolama seçenekleri ise 256GB ve 512GB olarak belirlenmiş. Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 arayüzüyle gelen telefon, yapay zeka destekli hareket kontrolleri sayesinde el hareketleriyle komut girişine imkan tanıyor.

    Realme Neo 7x resmen tanıtıldı: İşte oyunseverlerin yeni favorisi Tam Boyutta Gör

    Fotoğraf konusunda da iddialı olan Neo 7x, 50MP ana kamerayla net ve keskin görüntüler sunarken, 4K video kaydı ve ağır çekim moduyla içerik üreticileri için esneklik sağlıyor. Ön tarafta ise 16MP’lik selfie kamerası yer alıyor.

    6000mAh kapasiteli bataryası, gün boyu kullanım sunarken, 45W hızlı şarj desteğiyle 22 dakikada %50 doluluk oranına ulaşıyor. Oyun sırasında cihazın aşırı ısınmasını engelleyen bypass şarj teknolojisi de önemli bir avantaj sağlıyor. Dayanıklılığıyla öne çıkan Neo 7x, IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olup toz, su sıçramaları ve suya daldırmaya karşı koruma sunuyor. Ayrıca, aşırı sıcak ve soğuk hava koşullarına karşı da dayanıklılık gösteriyor.

    Ses kalitesine önem veren cihaz, çift stereo hoparlör, Hi-Res Audio sertifikası ve gürültü engelleyici mikrofonlarıyla net ve güçlü bir ses deneyimi sunuyor. Bağlantı özellikleri arasında ise 5G desteği, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve NFC yer alıyor.

    Neo 7x, Gümüş Kanat Mecha ve Titanyum Gri Fırtına renk seçenekleriyle geliyor. 7.97 mm kalınlığında ve 194 gram ağırlığındaki cihaz, büyük bataryasına rağmen ince ve hafif bir yapıya sahip.

    Fiyatlandırma ise şu şekilde:

    • 8GB RAM + 256GB depolama: 179 dolar
    • 12GB RAM + 512GB depolama: 220 dolar

    Ön sipariş süreci başladı ve cihazın kısa süre içinde satışa çıkması bekleniyor.

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