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    Anlık Bildirim

    Realme'nin 5G destekli yeni tableti ortaya çıktı: Pad X

    Çinli üretici Realme önümüzdeki günlerde yeni bir tablet piyasaya sürecek. 26 Mayıs'ta tanıtılacak Pad X isimli modelin resmi basın görselleri yayınlandı.       
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    Realme'nin 5G destekli yeni tableti ortaya çıktı: Pad X
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    Realme'nin yeni bir tablet çıkarmaya hazırlandığını daha önce duymuştuk. Çinli marka bu bilgileri resmen doğruladı. Realme Pad X adı altında piyasada boy gösterecek cihazın tasarımını açığa çıkaran resmi basın görselleri de yayınlandı.

    Görünüşe bakılırsa tablet gelişmiş bir kamera ve ekran kalemi desteği ile gelecek. Basın görselleri arka kamera ünitesinin cihazın ayırt edici özelliği olacağını ortaya koyuyor. Damalı bayrağı andıran yarış temalı varyantı da buna dahil edebiliriz.

    Realme'nin 5G destekli yeni tableti ortaya çıktı: Pad X
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    Realme Pad X neler sunacak?

    Realme Pad X mavi, gri ve parlak yeşil olmak üzere en az üç renkte satışa sunulacak. Şirket henüz cihazın özelliklerini açıklamadı. Ancak internete sızdırılan detaylara göre 120 Hz yenileme hızı sunan 2.5K IPS ekran taşıyacak.

    Realme'nin 5G destekli yeni tableti ortaya çıktı: Pad X
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    Ek olarak tablet için 8.360 mAh pil, 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama bilgileri de var. Gücünü ise 5G destekli Snapdragon 870 yonga setinden alacak. Realme Pad X'in resmi tanıtımı 26 Mayıs'ta yapılacak. Fiyat etiketinin 300 doları geçmemesi bekleniyor.

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    supervisorberk 3 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 4 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 5 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 5 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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