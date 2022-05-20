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    Anlık Bildirim

    Windows 11'in masaüstüne Android telefonlardaki gibi bir arama çubuğu eklendi

    Microsoft, Windows 11'in en son önizleme sürümünde yeni bir özellik test etmeye başladı. Şirket işletim sisteminin masaüstüne Android telefonlardan alışık olduğumuz bir web arama widget'ı ekledi.
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    Windows 11'in masaüstüne arama çubuğu eklendi
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    Yazılım devi Microsoft, Windows 11'in masaüstüne internet üzerinden pratik bir şekilde arama yapılmasını sağlayan bir arama çubuğu ekledi. Söz konusu widget, işletim sisteminin Insider üyelerine sunulan 25120 yapı numaralı önizleme sürümüne dahil edildi.

    Android akıllı telefonlardaki arama widget'ını andıran arama çubuğu şu anda test ediliyor. Microsoft, kullanıcılardan geri bildirim ve öneriler topluyor. Kullanışlı bir özellik olup olmadığı tartışmaya açık. Zira bilgisayar başında zaman geçirirken tarayıcı penceresi genelde hep açık oluyor. Arama yapmak için masaüstüne dönmek kullanıcılara pek cazip gelmeyebilir.

    Windows 11'in masaüstüne arama çubuğu eklendi
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    Birçok hata da giderildi

    Web arama widget'ı bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra hızlıca arama yapmak için faydalı olabilir. Kapatmak isteyenler bağlam menüsü aracılığıyla (sağ tık menüsü) arama çubuğunu devre dışı bırakma şansına sahip olacaklar. Söz konusu özellik Microsoft'un kademeli olarak Windows 11'e ekleyeceği birçok benzer araçtan ilki.

    Bununla birlikte, Windows'un yeni yapısında birçok hata da düzeltildi. Kullanıcılar pil kullanım grafiğini açtığında Ayarlar uygulamasının çökmesine neden olan sorun giderildi. Microsoft ayrıca platformun kararlılığını iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi küçük düzeltme yaptı. Düzeltmelerin tam listesine resmi web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

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    supervisorberk 1 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 4 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 4 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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