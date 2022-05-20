Windows 11'in masaüstüne Android telefonlardaki gibi bir arama çubuğu eklendi

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Yazılım devi Microsoft, Windows 11'in masaüstüne internet üzerinden pratik bir şekilde arama yapılmasını sağlayan bir arama çubuğu ekledi. Söz konusu widget, işletim sisteminin Insider üyelerine sunulan 25120 yapı numaralı önizleme sürümüne dahil edildi.

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Android akıllı telefonlardaki arama widget'ını andıran arama çubuğu şu anda test ediliyor. Microsoft, kullanıcılardan geri bildirim ve öneriler topluyor. Kullanışlı bir özellik olup olmadığı tartışmaya açık. Zira bilgisayar başında zaman geçirirken tarayıcı penceresi genelde hep açık oluyor. Arama yapmak için masaüstüne dönmek kullanıcılara pek cazip gelmeyebilir.

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Birçok hata da giderildi

Web arama widget'ı bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra hızlıca arama yapmak için faydalı olabilir. Kapatmak isteyenler bağlam menüsü aracılığıyla (sağ tık menüsü) arama çubuğunu devre dışı bırakma şansına sahip olacaklar. Söz konusu özellik Microsoft'un kademeli olarak Windows 11'e ekleyeceği birçok benzer araçtan ilki.

Bununla birlikte, Windows'un yeni yapısında birçok hata da düzeltildi. Kullanıcılar pil kullanım grafiğini açtığında Ayarlar uygulamasının çökmesine neden olan sorun giderildi. Microsoft ayrıca platformun kararlılığını iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi küçük düzeltme yaptı. Düzeltmelerin tam listesine resmi web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Windows 11'in masaüstüne arama çubuğu eklendi