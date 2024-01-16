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    Anlık Bildirim

    Realme Note 50 ortaya çıktı

    Realme'nin yeni Note serisine bir telefon daha ekleniyor. Serinin ilk telefonu Realme Note 1'e ek olarak firma Realme Note 50 isimli başka bir telefon daha duyurmaya hazırlanıyor.
    Realme Note 50 ortaya çıktı
    Geçtiğimiz günlerde Realme, yeni Note serisi telefonlar çıkaracağını duyurmuştu ve serinini ilk telefonu olan Realme Note 1 ile ilgili bilgiler ortaya çıkmıştı. Note 1'e ek olarak firma Realme Note 50 isimli başka bir telefon daha duyurmaya hazırlanıyor.
    Realme Note 50 ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Telefonun tasarımını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Gök mavisi renkte olan telefon, tasarım olarak Realme C53'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Telefonda arkada iki kamera bulunuyor, önde ise kamera çentiği yer alıyor.

    6.7 inç büyüklüğünde 90Hz, HD+ ekran ile gelen telefon, 7.99mm kalınlığa ve IP54 toz ve su sıçramalarına dayanıklılık sertifikasına sahip olacak. Tanıtım görselinde telefonun 24 Ocak'ta tanıtılacağı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 9 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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