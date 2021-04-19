Realme önümüzdeki ay yeni bir akıllı TV piyasaya sürecek

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Realme markası geçen yıl akıllı TV pazarına giriş yapmıştı. Çinli şirket şimdi ise yeni modeller piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Realme Hindistan CEO'su Madhav Sheth yeni akıllı TV'lerini ne zaman tanıtacaklarını açıkladı.

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Bir Twtiter kullanıcısı deneyimli yöneticiye 50 inçlik bir akıllı televizyon çıkarıp çıkarmayacaklarını sordu. Bunun üzerinde Sheth, "Gelecek aya ne dersin?" şeklinde bir yanıt verdi. Görünüşe bakılırsa Realme yeni 50 inç TV'sini Mayıs ayında duyuracak.

Realme TV geçen yıl piyasaya sürüldü

Markanın ürün yelpazesinde henüz 50 inçlik bir versiyon bulunmadığını hatırlatalım. Realme TV geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 32 ve 43 inç olmak üzere iki boyutta piyasaya sürüldü. Ekim ayında ise 55 inçlik premium model Realme Smart TV SLED çıkış yaptı.

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Lansman için önümüzdeki ay işaret edilmiş olsa da henüz kesinleşmiş bir tarih yok. Ancak Mayıs ayı yaklaştıkça bu konuyla ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.

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