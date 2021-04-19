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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme önümüzdeki ay yeni bir akıllı TV piyasaya sürecek

    Çinli teknoloji markası Realme, gelecek ay akıllı TV serisine yeni bir model ekleyecek. Şirketin önemli bir üst düzey yöneticisi, Mayıs ayında 50 inçlik bir akıllı TV duyuracaklarını doğruladı.
    19 Nisan 2021, 12:45 (2 sa.)
    168
    7
    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme önümüzdeki ay yeni bir akıllı TV piyasaya sürecek
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    Realme markası geçen yıl akıllı TV pazarına giriş yapmıştı. Çinli şirket şimdi ise yeni modeller piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Realme Hindistan CEO'su Madhav Sheth yeni akıllı TV'lerini ne zaman tanıtacaklarını açıkladı.

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    Bir Twtiter kullanıcısı deneyimli yöneticiye 50 inçlik bir akıllı televizyon çıkarıp çıkarmayacaklarını sordu. Bunun üzerinde Sheth, "Gelecek aya ne dersin?" şeklinde bir yanıt verdi. Görünüşe bakılırsa Realme yeni 50 inç TV'sini Mayıs ayında duyuracak.

    Realme TV geçen yıl piyasaya sürüldü

    Markanın ürün yelpazesinde henüz 50 inçlik bir versiyon bulunmadığını hatırlatalım. Realme TV geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 32 ve 43 inç olmak üzere iki boyutta piyasaya sürüldü. Ekim ayında ise 55 inçlik premium model Realme Smart TV SLED çıkış yaptı.

    Realme önümüzdeki ay yeni bir akıllı TV piyasaya sürecek
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    Lansman için önümüzdeki ay işaret edilmiş olsa da henüz kesinleşmiş bir tarih yok. Ancak Mayıs ayı yaklaştıkça bu konuyla ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.



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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    ilgimsin 58 dakika önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 9 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 13 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 18 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

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