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    Realme Pad 2 duyurudan önce gözler önüne çıktı: İşte tasarımı

    Realme çok yakında tablet yelpazesini yeni bir modelle genişletecek. Realme Pad 2 adı altında çıkış yapacak cihazın tasarımı ve temel özellikleri resmi tanıtım posterleri ile açıklandı.
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    Realme Pad 2 duyurudan önce gözler önüne çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Realme yakında yeni bir tablet piyasaya sürecek. Çinli marka Realme Pad 2 adlı modeli 19 Temmuz'da düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Lansmana çok az bir süre kala tabletin tasarımını ve temel özelliklerini ortaya koyan resmi tanıtım posterlerini yayınlandı.

    Paylaşılan görüntülerde belirtildiği üzere tablet 2K çözünürlük (2000 x 1200 piksel), 40 Hz / 60 Hz / 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı ve  10 bit renk desteği sunan 11.5 inç IPS ekran taşıyacak. Hatırlarsanız ilk Realme Pad modeli 10.4 inç IPS ekranla gelmişti.

    Realme Pad 2 duyurudan önce gözler önüne çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Göz konforuna önem veren ekran

    Tabletin ekranı uzun süreli kullanımlarda bile konforlu bir görüş sağlamak ve göz yorgunluğunu en aza indirmek için mavi ışık koruması ve DC Karartma özelliği sunacak. Tanıtım posterleri ayrıca cihazın gelişmiş görüntü kalitesi için O1 Ultra Vision teknolojisiyle donatıldığını gösteriyor.

    Realme Pad 2 yeşil ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile gelecek. Arka paneli iki tonlu bir tasarıma sahip olacak. Cihazın dört hoparlör içerdiğini de belirtelim. Yarın resmiyet kazanacak tabletin 26 Temmuz itibarıyla satışa sunulması planlanıyor.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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