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    Anlık Bildirim

    PlayStation 5 Slim'in tanıtım tarihi ortaya çıktı

    Sony'nin PlayStation 5 Slim'i beklenenden daha erken tanıtacağı söyleniyor. Şirkete yakın kaynaklara göre Japon dev merakla beklenen oyun konsolunu çok yakında gözler önüne çıkaracak.
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    PlayStation 5 Slim'in tanıtım tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Sony'nin PlayStation 5 Slim'i piyasaya sürmeye hazırlandığı zaten biliniyor. Shpeshal_Nick takma adlı bir kaynak Japon şirketin Ağustos ayı için yalnızca yeni oyunların değil aynı zamanda PS5 Slim'in de tanıtılacağı bir etkinlik düzenlemeyi planladığını bildirdi.

    Söz konusu kaynak "P x S" yazılı bir gönderi paylaşan The Snitch isimli duyumcunun tweet'ini alıntılayarak bunun Sony'nin yeni oyun konsolunun tanıtım tarihine işaret edebileceğini söyledi. Shpeshal ayrıca Sony'nin cihazın lansmanını neden erkene çekmiş olabileceğine dair görüşünü de paylaştı.

    Neden erkene alınmış olabilir?

    Japon şirket bu tür etkinlikleri genellikle Eylül ayında yapar ancak firma bu kez lansman programını değiştirmeye karar vermiş görünüyor. Kaynağa göre Sony, Microsoft ve Activision Blizzard birleşmesiyle ilgili haberler arasında gündemde kalabilmek için PS5 Slim'in duyurusunu erkene almış olabilir.

    Microsoft'un Activision Blizzard davası PlayStation 5 Slim hakkında önemli detayların ortaya saçılmasına neden oldu. Şirketin mahkemeye sunduğu belgeler PlayStation 5 Slim'in 2023'ün sonuna doğru piyasaya sürüleceği ve oyun konsolunun 399 dolar gibi bir fiyatla satılacağını ortaya koydu.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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