Realme Pad 2 tanıtıldı: 2K ekran, 8.360 mAh pil, 33W hızlı şarj

Tablette kullanılan panel 450 nit maksimum parlaklık, DC Karartma teknolojisi ve mavi ışık koruması ile dikkat çekiyor. Gücünü MediaTek Helio G99 platformundan alan Realme Pad 2'nin 6/8 GB LPDDR4X RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri mevcut.
Fiyat etiketi de belli oldu
Realme Pad 2 ihtiyaç duyduğu enerjiyi 33W hızlı şarj destekli 8.360 mAh pilinden alıyor. Tabletin kutudan Android 13 işletim sistemi tabanlı Realme UI 4.0 yüklü şekilde çıktığını belirtelim. Koyu gri ve açık yeşil renk seçenekleri var.
Realme Pad 2 Özellikleri:
- Ekran: 11.5 inç, LCD, 2K, 120 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- RAM: 6/8 GB
- Depolama: 128/256 GB (microSD kart desteği)
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil: 8.3600 mAh (33W şarj)
- Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C
- İşletim sistemi: Android 13 (Realme UI 4.0)
- Diğer: Yan tarafta parmak izi tarayıcısı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)