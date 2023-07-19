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    Realme Pad 2 tanıtıldı: 2K ekran, 8.360 mAh pil, 33W hızlı şarj

    Realme markası bir süredir sıklıkla gündeme gelen yeni tabletini sonunda tanıttı. Realme Pad 2 olarak adlandırılan model 11.5 inç ekran, MediaTek işlemci ve dört hoparlörlü ses sistemiyle geliyor.
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    Realme Pad 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Realme bugün ürün yelpazesini yeni tabletle genişletti. Çinli marka tarafından Realme Pad 2 adı altında piyasaya sürülen cihaz 2000 x 1200 piksel (2K) çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 11.5 inç boyutunda LCD ekranla karşımıza çıktı.

    Tablette kullanılan panel 450 nit maksimum parlaklık, DC Karartma teknolojisi ve mavi ışık koruması ile dikkat çekiyor. Gücünü MediaTek Helio G99 platformundan alan Realme Pad 2'nin 6/8 GB LPDDR4X RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri mevcut.

    Realme Pad 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Cihazın diğeri özelliklerini iki adet 8 megapiksel kamera, microSD kart yuvası, Dolby Atmos özellikli dört hoparlör, USB Type-C bğalantı noktası, SIM kart yuvası, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz) ve Bluetooth 5.3 olarak sıralayabiliriz.

    Fiyat etiketi de belli oldu

    Realme Pad 2 ihtiyaç duyduğu enerjiyi 33W hızlı şarj destekli 8.360 mAh pilinden alıyor. Tabletin kutudan Android 13 işletim sistemi tabanlı Realme UI 4.0 yüklü şekilde çıktığını belirtelim. Koyu gri ve açık yeşil renk seçenekleri var.

    Realme Pad 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Realme yeni tabletini ilk olarak Hindistan pazarında tüketicilere sunacak. Aktarılan bilgiler 26 Temmuz itibarıyla satışa çıkacağı yönünde. Cihazın 6 GB + 128 GB versiyonu 245 dolar, 8 GB + 256 GB modeli ise 280 dolar fiyatla satılacak.

    Realme Pad 2 Özellikleri:

    • Ekran: 11.5 inç, LCD, 2K, 120 Hz
    • İşlemci: MediaTek Helio G99
    • RAM: 6/8 GB
    • Depolama: 128/256 GB (microSD kart desteği)
    • Arka Kamera: 8 MP
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Pil: 8.3600 mAh (33W şarj)
    • Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C
    • İşletim sistemi: Android 13 (Realme UI 4.0)
    • Diğer: Yan tarafta parmak izi tarayıcısı
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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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