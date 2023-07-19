Realme Pad 2 tanıtıldı: 2K ekran, 8.360 mAh pil, 33W hızlı şarj

Realme markası bir süredir sıklıkla gündeme gelen yeni tabletini sonunda tanıttı. Realme Pad 2 olarak adlandırılan model 11.5 inç ekran, MediaTek işlemci ve dört hoparlörlü ses sistemiyle geliyor.