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Realme markasının piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni tablet ABD Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) veritabanında ortaya çıktı. Realme Pad Mini geçen yıl birkaç ülkede satışa sunulan Realme Pad'in daha küçük ve kırpılmış versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

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FCC belgeleri cihazın 18W hızlı şarjı destekleyen 6.400 mAh pil içereceğini ortaya koyuyor. Hatırlayacağınız üzere aynı şarj gücü daha önce TÜV Rheinland kurumu tarafından da onaylanmıştı. Buna karşın Realme Pad'in 18W hızlı şarjı özellikli 7.100 mAh pille geldiğini hatırlatalım.

Realme Pad Mini neler sunacak?

Daha önceki sızıntılara göre Realme Pad Mini 8.7 inç ekran, Unisoc T616 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Konuşulanlar arasında 8 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel selfie kamerası ve Android 11 işletim sistemi de var.

Yeni tabletin çok yakında, cazip bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Realme Pad Mini'nin batarya kapasitesi ve şarj hızı belli oldu