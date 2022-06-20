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    Bluetooth üzerinden arama yapabilen Realme TechLife Watch R100, 23 Haziran'da geliyor

    Çinli üretici Realme çok yakında yeni bir akıllı saat piyasaya sürecek. TechLife Watch R100 olarak adlandırılan modelin teknik özellikleriyle ilgili önemli detaylar açıklandı.
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    Realme TechLife Watch R100, Bluetooth üzerinden arama yapabilecek
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    Realme, Techlife serisi altında yeni bir ürün çıkarmaya hazırlanıyor. Çinli marka, Watch R100 olarak adlandırılan akıllı saat modelinin tasarımını ve bazı teknik özelliklerini ortaya koyan bir dizi teaser yayınladı.

    Cihaz alüminyum gövde ve 360x360 piksel çözünürlüğe sahip 1.32 inç yuvarlak ekranla karşımıza çıkacak. Sağ tarafında iki adet fiziksel tuş var. Ayrıca gümüş ve siyah olmak üzere en az iki renk seçeneğiyle tüketicilere sunulacağı anlaşılıyor.

    Realme TechLife Watch R100, Bluetooth üzerinden arama yapabilecek
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    Realme TechLife Watch R100 özellikleri

    Akıllı saat kullanıcıların telefon görüşmeleri yapmasına olanak sağlayacak. Bluetooth üzerinden akıllı telefona bağlıyken gelen aramaları cevaplamak ve arama yapmak mümkün olacak. Cihazın 380 mAh kapasiteli batarya içereceğini ve tek şarjla 7 güne kadar pil ömrü sunacağını da ekleyelim.

    Realme TechLife Watch R100, Bluetooth üzerinden arama yapabilecek
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    Realme TechLife Watch R100'ün diğer özellikleriyle ilgili başka resmi bilgi yok. Elbette ki fiziksel aktivite takibi de yapabilecek ancak şu an için hangi sensörlerle donatıldığını bilemiyoruz. Akıllı saatin tanıtımı 23 Haziran'da yapılacak.

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