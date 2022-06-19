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Amazfit serisi giyilebilir cihazlarıyla tanıdığımız Zepp Health'in (eski adıyla Huami) yeni bir akıllı bileklik çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Amazfit Band 7 adı altında çıkış yapacak model ABD Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) veritabanında görüldü.

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Amazfit Band 7'nin Redmi Smart Band Pro ile birçok benzerlik taşıyacağı söyleniyor. FCC belgelerine göre cihaz 250 mAh pil, Zepp OS işletim sistemi ve yerleşik GPS modülü içerecek. Tüm bu özellikleriyle giyilebilir pazarda rekabetçi bir ürün olarak boy gösterecek.

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Eylül ayında çıkış yapabilir

Amazfit Band 7'nin çıkış tarihi konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak akıllı bilekliğin Eylül ayında Amazfit GTR 4 serisi ile birlikte tanıtılacağı söyleniyor. Şüphesiz ki önümüzdeki aylarda veya haftalarda cihazla ilgili daha fazla ayrıntı öğrenme şansına sahip olacağız.

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Amazfit Band 7 geliyor: Yerleşik GPS ve 250 mAh pil