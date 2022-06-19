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    Amazfit Band 7 geliyor: Yerleşik GPS ve 250 mAh pil

    Zepp Healt yani eski adıyla Huami'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı Amazfit Band 7 hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. Akıllı bileklik daha yüksek kapasiteli pil ve yerleşik GPS desteğiyle geliyor.
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    Amazfit Band 7 geliyor: Yerleşik GPS ve 250 mAh pil
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    Amazfit serisi giyilebilir cihazlarıyla tanıdığımız Zepp Health'in (eski adıyla Huami) yeni bir akıllı bileklik çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Amazfit Band 7 adı altında çıkış yapacak model ABD Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) veritabanında görüldü.

    Amazfit Band 7'nin Redmi Smart Band Pro ile birçok benzerlik taşıyacağı söyleniyor. FCC belgelerine göre cihaz 250 mAh pil, Zepp OS işletim sistemi ve yerleşik GPS modülü içerecek. Tüm bu özellikleriyle giyilebilir pazarda rekabetçi bir ürün olarak boy gösterecek.

    Amazfit Band 7 geliyor: Yerleşik GPS ve 250 mAh pil
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    Eylül ayında çıkış yapabilir

    Amazfit Band 7'nin çıkış tarihi konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak akıllı bilekliğin Eylül ayında Amazfit GTR 4 serisi ile birlikte tanıtılacağı söyleniyor. Şüphesiz ki önümüzdeki aylarda veya haftalarda cihazla ilgili daha fazla ayrıntı öğrenme şansına sahip olacağız.

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