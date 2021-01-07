Realme V15 5G piyasaya sürüldü: Dimensity 800U, AMOLED ekran, 50W hızlı şarj ve daha fazlası

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Çinli akıllı telefon üretici Realme, yeni bir orta seviye 5G telefonu duyurdu. Bir süredir 'Koi' takma adıyla özellikleri sızdırılan Realme V15 5G, üçlü arka kamera kurulumu, Dimensity 800U yonga seti, 50W hızlı şarj gibi özellikleri kullanıcılarına sunacak.

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Realme V15 5G teknik özellikler

Realme V15 5G, 600 nit parlaklık, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı ve ekran içi parmak izi sensörü ile 6.4 inç büyüklüğünde FHD+(2400×1080 piksel) AMOLED ekrana sahip.

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Cihaz, LPDDR4X RAM ve UFS 2.1 dahili depolama ile eşleştirilmiş 5G özellikli MediaTek Dimensity 800U yonga setinden gücünü alıyor. Realme V15 5G, 6GB/8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip.

Üçlü arka kamera kurulumunda; 64 MP birincil, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise ekranın sol üst köşesinde konumlandırılıyor ve 16 MP çözünürlük sunuyor.

Realme V15 5G, Android 10 tabanlı Realme UI 1.0'ı çalıştırıyor ancak kısa bir süre sonra Android 11 tabanlı Realme UI 2.0'a yükseltilecek. Telefon, USB-C bağlantısı üzerinden 50W hızlı şarj destekli 4.310 mAh bataryaya sahip. 176 gram ağırlığındaki cihazın boyutları ise 160.9 × 74.4 × 8.1 mm ölçülerinde.

Realme V15 5G fiyatı

6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama: Yaklaşık 230 dolar

8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama: Yaklaşık 310 dolar

https://www.gsmarena.com/realme_v15_5g_specs_price_sale_date-news-47071.php

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