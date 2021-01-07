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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme V15 5G piyasaya sürüldü: Dimensity 800U, AMOLED ekran, 50W hızlı şarj ve daha fazlası

    Realme, orta seviye akıllı telefon pazarına yönelik yeni telefonu Realme V15 5G'yi duyurdu. Telefon, 5G özellikli Dimensity 800U yonga setinden güç alacak ve 50W hızlı şarj desteği sunacak.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Realme V15 5G piyasaya sürüldü: Dimensity 800U, AMOLED ekran, 50W hızlı şarj ve daha fazlası
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    Çinli akıllı telefon üretici Realme, yeni bir orta seviye 5G telefonu duyurdu. Bir süredir 'Koi' takma adıyla özellikleri sızdırılan Realme V15 5G, üçlü arka kamera kurulumu, Dimensity 800U yonga seti, 50W hızlı şarj gibi özellikleri kullanıcılarına sunacak.

    Ayrıca Bkz. "Honor V40'ın ayrıntılı özellikleri sızdırıldı: 120Hz ekran, Dimensity 1000+ yonga seti ve daha fazlası"

    Realme V15 5G teknik özellikler

    Realme V15 5G, 600 nit parlaklık, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı ve ekran içi parmak izi sensörü ile 6.4 inç büyüklüğünde FHD+(2400×1080 piksel) AMOLED ekrana sahip.

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    Cihaz, LPDDR4X RAM ve UFS 2.1 dahili depolama ile eşleştirilmiş 5G özellikli MediaTek Dimensity 800U yonga setinden gücünü alıyor. Realme V15 5G, 6GB/8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip.

    Üçlü arka kamera kurulumunda; 64 MP birincil, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise ekranın sol üst köşesinde konumlandırılıyor ve 16 MP çözünürlük sunuyor.

    Realme V15 5G, Android 10 tabanlı Realme UI 1.0'ı çalıştırıyor ancak kısa bir süre sonra Android 11 tabanlı Realme UI 2.0'a yükseltilecek. Telefon, USB-C bağlantısı üzerinden 50W hızlı şarj destekli 4.310 mAh bataryaya sahip. 176 gram ağırlığındaki cihazın boyutları ise 160.9 × 74.4 × 8.1 mm ölçülerinde.

    Realme V15 5G piyasaya sürüldü: Dimensity 800U, AMOLED ekran, 50W hızlı şarj ve daha fazlası

    Realme V15 5G fiyatı

    6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama: Yaklaşık 230 dolar

    8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama: Yaklaşık 310 dolar



    https://www.gsmarena.com/realme_v15_5g_specs_price_sale_date-news-47071.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    astegon (astegon CF) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    TR fiyatı 3000'den aşağı olmaz.

    Ama güzel cihaz olmuş.
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    bjkyener 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    8GB lığı keriz modeli olmuş

    2gb ram = 80 dolarsa

    telefonu 4gb çıkartıp 150 dolara satsın

    hatta ram bu kadar pahalıysa

    [color=#e60000]2GB ram 128 GB dahili depolama yapıp 70dolar satsınlar
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Realme? Essah mı?
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    KSB 2 gün ( Mesaj Silindi )
    2 gb ram farkı 80 dolar..
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