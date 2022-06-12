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Realme markası akıllı saat portföyünü genişletmeye hazırlanıyor. Şirket çok yakında Watch 3 modelini piyasaya sürecek. Amerikan Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) veritabanında listelenen cihazın tasarımı ve özellikleri konusunda bazı detaylar ortaya çıktı.

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FCC belgeleri RMW2108 model numarasına sahip Realme Watch 3'ün kare ekran ve 340 mAh pil içereceğini gösteriyor. Buna karşılık piyasadaki mevcut Realme Watch 2'nin 12 güne kadar kullanım süresi sunan 315 mAh pille donatıldığını hatırlatalım.

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Çıkış tarihi çok yakın

Şu an için Realme Watch 3'ün lansman tarihi hakkında bir bilgi yok. Ancak sertifikasyon sürecinden geçmesi bu tarihin çok uzak olmadığı anlamına geliyor. Büyük olasılıkla Realme yeni akıllı saatini önümüzdeki birkaç hafta içinde tanıtacak.

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Realme Watch 3 çok yakında tanıtılacak: FCC sertifikası aldı