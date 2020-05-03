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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme X3 SuperZoom'un batarya özellikleri sızdırıldı

    Realme, X serisi altında yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Realme X3 SuperZoom olarak anılan cihazın batarya özellikleriyle ilgili bilgiler ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme X3 SuperZoom'un batarya özellikleri sızdırıldı
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    Realme'nin yakında piyasaya süreceği yeni telefonu geçtiğimiz haftalarda Bluetooth SIG ve Tayland'ın sertifikasyon kurumu NBTC tarafından onaylanmıştı. Realme X3 SuperZoom olarak anılan cihazla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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    Gelen son bilgilere göre akıllı telefon 30W hızlı şarj desteği sunan 4.200 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Daha önce de Qualcomm Snapdragon 855+ platformundan güç alacağı ve 12 GB RAM ile donatılacağı netleşmişti.

    Realme X3 SuperZoom'un batarya özellikleri sızdırıldı
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    Zoom yetenekleri ile adından söz ettirebilir

    Realme X3 SuperZoom hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak ismine bakılırsa optik zoom yeteneğiyle öne çıkan bir kamera sistemiyle gelecek. Sertifikasyon sürecini geride bırakan akıllı telefonun çok yakında resmiyet kazanması bekleniyor.



    https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1256451090632957954 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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