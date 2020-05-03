Realme X3 SuperZoom'un batarya özellikleri sızdırıldı

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Realme'nin yakında piyasaya süreceği yeni telefonu geçtiğimiz haftalarda Bluetooth SIG ve Tayland'ın sertifikasyon kurumu NBTC tarafından onaylanmıştı. Realme X3 SuperZoom olarak anılan cihazla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Gelen son bilgilere göre akıllı telefon 30W hızlı şarj desteği sunan 4.200 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Daha önce de Qualcomm Snapdragon 855+ platformundan güç alacağı ve 12 GB RAM ile donatılacağı netleşmişti.

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Zoom yetenekleri ile adından söz ettirebilir

Realme X3 SuperZoom hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak ismine bakılırsa optik zoom yeteneğiyle öne çıkan bir kamera sistemiyle gelecek. Sertifikasyon sürecini geride bırakan akıllı telefonun çok yakında resmiyet kazanması bekleniyor.

https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1256451090632957954

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