Realme yakında yeni TechLife Watch SZ100 akıllı saatini piyasaya sürecek

Tam Boyutta Gör

Realme markası yakında TechLife Watch SZ100 olarak adlandırılan bir akıllı saat tanıtacak. Lansmana çok az bir süre kala şirket cihazın bazı özelliklerini ve renk seçeneklerini ortaya koyan birkaç görsel yayınladı.

Google Pixel Watch dört yıllık işlemciyle gelebilir 1 gün önce eklendi

Görünüşe bakılırsa Realme TechLife Watch SZ100 siyah ve lacivert olmak üzere iki renkte sunulacak. Başka renk seçeneklerinin olup olmayacağı şu an için bilinmiyor. Akıllı saat dikdörtgen formda 1.69 inçlik bir renkli ekrana sahip.

Tam Boyutta Gör

Sağlık izleme sensörleri ve pil ömrü

Cihaz, içerdiği sağlık izleme sensörleri sayesinde kalp atış hızı, kandaki oksijen miktarı ve vücut sıcaklığını ölçebilecek. Pil kapasitesi belli değil ancak tek şarjla 12 güne kadar dayanabileceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

Realme TechLife Watch SZ100'ün tanıtımı 18 Mayıs'ta yapılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Realme yakında yeni bir akıllı saat çıkaracak