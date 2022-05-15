Realme yakında yeni TechLife Watch SZ100 akıllı saatini piyasaya sürecek

Realme markası yakında TechLife Watch SZ100 olarak adlandırılan bir akıllı saat tanıtacak. Lansmana çok az bir süre kala şirket cihazın bazı özelliklerini ve renk seçeneklerini ortaya koyan birkaç görsel yayınladı.
Görünüşe bakılırsa Realme TechLife Watch SZ100 siyah ve lacivert olmak üzere iki renkte sunulacak. Başka renk seçeneklerinin olup olmayacağı şu an için bilinmiyor. Akıllı saat dikdörtgen formda 1.69 inçlik bir renkli ekrana sahip.
Sağlık izleme sensörleri ve pil ömrü
Cihaz, içerdiği sağlık izleme sensörleri sayesinde kalp atış hızı, kandaki oksijen miktarı ve vücut sıcaklığını ölçebilecek. Pil kapasitesi belli değil ancak tek şarjla 12 güne kadar dayanabileceği belirtiliyor.
Realme TechLife Watch SZ100'ün tanıtımı 18 Mayıs'ta yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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