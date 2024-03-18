Rebel Moon 2'den yeni fragman yayınlandı

İlk filmde yarım bırakılan hikâyeyi tamamlayacak olan Rebel Moon 2, önümüzdeki ay ekrana gelecek. 19 Nisan'da izleyici ile buluşacak Rebel Moon 2 için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, filmden yeni bir fragman daha yayınladı.
İlk filmde bir araya gelmelerini izlediğimiz asi grubu, Rebel Moon - Part Two: The Scargiver adını taşıyan devam filminde galaksinin kaderini tayin edecek bir direniş başlatacak. Filmden yayınlanan yeni fragman, Anthony Hopkins'in seslendirdiği Jimmy adlı Android'in ikinci filmde çok daha büyük bir rol oynayacağını gösteriyor.
Rebel Moon 2, 19 Nisan'da Netflix'te Yayınlanacak
İlk Rebel Moon filmi pek beğenilmediği için bu devam filminin izleyici nezdinde nasıl karşılık bulacağı merak konusu. Eğer devam filminin izlenme rakamları ilk filmin çok altında kalırsa, Zack Snyder'ın Rebel Moon'u uzun yıllar sürecek bir seriye dönüştürme planı suya düşebilir.
Öte yandan ilk film gibi bu devam filminin de bir "Yönetmenin Kurgusu" versiyonu çıkacak. 18+ yaş sınırına sahip olacak bu versiyonun yaz aylarında yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.