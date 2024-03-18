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    Rebel Moon 2'den yeni fragman yayınlandı

    Zack Snyder imzalı Rebel Moon'un devam filminden yeni bir fragman yayınlandı. İlk filmin yarıda bıraktığı hikâyeyi tamamlayacak olan Rebel Moon 2, 19 Nisan'da izleyici ile buluşacak.
    Rebel Moon 2'den yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Zack Snyder'ın Star Wars'a öykünerek çektiği büyük bütçeli bilim-kurgu filmi Rebel Moon, aralık ayında Netflix'te izleyici ile buluştu. Film pek beğenilmemiş olsa da hatırı sayılır bir izlenmeye ulaştı.

    İlk filmde yarım bırakılan hikâyeyi tamamlayacak olan Rebel Moon 2, önümüzdeki ay ekrana gelecek. 19 Nisan'da izleyici ile buluşacak Rebel Moon 2 için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

    İlk filmde bir araya gelmelerini izlediğimiz asi grubu, Rebel Moon - Part Two: The Scargiver adını taşıyan devam filminde galaksinin kaderini tayin edecek bir direniş başlatacak. Filmden yayınlanan yeni fragman, Anthony Hopkins'in seslendirdiği Jimmy adlı Android'in ikinci filmde çok daha büyük bir rol oynayacağını gösteriyor.

    Rebel Moon 2, 19 Nisan'da Netflix'te Yayınlanacak

    İlk Rebel Moon filmi pek beğenilmediği için bu devam filminin izleyici nezdinde nasıl karşılık bulacağı merak konusu. Eğer devam filminin izlenme rakamları ilk filmin çok altında kalırsa, Zack Snyder'ın Rebel Moon'u uzun yıllar sürecek bir seriye dönüştürme planı suya düşebilir.

    Öte yandan ilk film gibi bu devam filminin de bir "Yönetmenin Kurgusu" versiyonu çıkacak. 18+ yaş sınırına sahip olacak bu versiyonun yaz aylarında yayınlanması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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