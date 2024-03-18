Rebel Moon 2'den yeni fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Zack Snyder'ın Star Wars'a öykünerek çektiği büyük bütçeli bilim-kurgu filmi Rebel Moon, aralık ayında Netflix'te izleyici ile buluştu. Film pek beğenilmemiş olsa da hatırı sayılır bir izlenmeye ulaştı.

İlk filmde yarım bırakılan hikâyeyi tamamlayacak olan Rebel Moon 2, önümüzdeki ay ekrana gelecek. 19 Nisan'da izleyici ile buluşacak Rebel Moon 2 için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

İlk filmde bir araya gelmelerini izlediğimiz asi grubu, Rebel Moon - Part Two: The Scargiver adını taşıyan devam filminde galaksinin kaderini tayin edecek bir direniş başlatacak. Filmden yayınlanan yeni fragman, Anthony Hopkins'in seslendirdiği Jimmy adlı Android'in ikinci filmde çok daha büyük bir rol oynayacağını gösteriyor.

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Rebel Moon 2, 19 Nisan'da Netflix'te Yayınlanacak

İlk Rebel Moon filmi pek beğenilmediği için bu devam filminin izleyici nezdinde nasıl karşılık bulacağı merak konusu. Eğer devam filminin izlenme rakamları ilk filmin çok altında kalırsa, Zack Snyder'ın Rebel Moon'u uzun yıllar sürecek bir seriye dönüştürme planı suya düşebilir.

Öte yandan ilk film gibi bu devam filminin de bir "Yönetmenin Kurgusu" versiyonu çıkacak. 18+ yaş sınırına sahip olacak bu versiyonun yaz aylarında yayınlanması bekleniyor.

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