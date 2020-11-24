Red Dead Online artık bağımsız olarak satılacak

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Grand Theft Auto 5'in geliştiriciliğini yapan Rockstar Games'in son oyunu Red Dead Redemption 2'nin içerisinde bildiğiniz gibi ücretsiz olarak sunulan bir online mod bulunuyor. Bu mod artık bağımsız olarak satılacak.

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Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamada 2018 yılında ilk kez yayınlanan, yılın ve tüm zamanların en iyi oyunlarından biri olan Red Dead Redemption 2'nin içerisindeki online modun bağımsız olarak satılacağı açıklandı. 1 Aralık'tan itibaren Red Dead Online; Xbox One, PlayStation 4 ve PC için satışa açılacak. Ayrıca geriye uyumluluk sayesinde oyunu yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.

Red Dead Online, 1 Aralık ve 21 Şubat tarihleri arasında 4,99 dolara satılacak, 21 Şubat'tan sonra ise 19,99 dolara satılacak. Online modu satın aldıktan sonra eğer dilerseniz ekstra bir satın alma ile oyunun hikaye modunun olduğu kısmın kilidini de açabileceksiniz.

Son olarak ise yalnızca Red Dead Online için 128 GB kullanılabilir depolama alanı gerektiği söylenmiş. Duyuru sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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