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    Red Dead Online artık bağımsız olarak satılacak

    Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Red Dead Redemption 2'nin içerisinde ekstra bir mod olarak sunulan Red Dead Online artık bağımsız olarak satılacak.
    3 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Red Dead Online artık bağımsız olarak satılacak
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    Grand Theft Auto 5'in geliştiriciliğini yapan Rockstar Games'in son oyunu Red Dead Redemption 2'nin içerisinde bildiğiniz gibi ücretsiz olarak sunulan bir online mod bulunuyor. Bu mod artık bağımsız olarak satılacak.

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    Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamada 2018 yılında ilk kez yayınlanan, yılın ve tüm zamanların en iyi oyunlarından biri olan Red Dead Redemption 2'nin içerisindeki online modun bağımsız olarak satılacağı açıklandı. 1 Aralık'tan itibaren Red Dead Online; Xbox One, PlayStation 4 ve PC için satışa açılacak. Ayrıca geriye uyumluluk sayesinde oyunu yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz. 

    Red Dead Online, 1 Aralık ve 21 Şubat tarihleri arasında 4,99 dolara satılacak, 21 Şubat'tan sonra ise 19,99 dolara satılacak. Online modu satın aldıktan sonra eğer dilerseniz ekstra bir satın alma ile oyunun hikaye modunun olduğu kısmın kilidini de açabileceksiniz.

    Son olarak ise yalnızca Red Dead Online için 128 GB kullanılabilir depolama alanı gerektiği söylenmiş. Duyuru sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.



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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    5 gün önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    keremec (Kerem Safa ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar onlinedan öyle bir para götürüyor ki, resmen single kısmını korsan oynadıysan bile yine de gel onlineda belki üç beş bir şey harcarsın diyor :D
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    trooe199 (Skinoski Sama) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu Take-Two Interactive firmasının oyunların suyunun suyunun suyunu çıkarma sevdasından bıktım. Adamlar 10 yılda bir oyun getirmeye başladılar iyice. Ubisofta kızıyoruz filan ama onlarda olmasa oyun çıkmayacak PC'ye.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı güzel bizde 100 lira yaparlar fiyatı
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    MrKattchup 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hikaye modunda saatlerce at sürmek zevkli geliyor fakat online'da biraz daha eğlence arıyorsunuz atla gidip gelmek kamp kurmak pek de sarmıyor, gta online'ı yaklaşık 4 yıldır oynuyorum fakat buna 2 saat falan dayanabildim.
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    onurfredy (onur kuru) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben bu online bisey bulamiyorum ya biri bana anlatsin
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    cand. 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel fiyat
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bari f2p yap aç gözlü patronlar
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