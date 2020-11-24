Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 44 kişi burada

    Xbox Live Gold üyelerine Aralık ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Aralık ayında Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz olarak verilecek olan oyunlar belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 oyunları.
    20 dk.
    98
    44
    1
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Xbox Live Gold üyelerine Aralık ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların Aralık listesi belli oldu. Bu ay da yeni konsol Xbox Series için özel oalrak verilen bir oyun yok.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xbox Live Gold abonelerine Kasım ayında ücretsiz olarak verilecek oyunlar belli oldu

    Ayrıca Bkz. "Sony: Tek bir PS5 bile kalmadı, tüm stoklar tükendi"

    Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 oyunları ancak geriye uyumluluk sayesinde Aralık ayında verilecek oyunların tamamı Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarında da oynanabilecek. Verilecek oyunları ve paylaşılan videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

    Xbox One

    • The Raven Remastered (1 Aralık - 31 Aralık tarihleri arasında erişime açık)
    • Bleed 2 (16 Aralık - 15 Ocak tarihleri arasıdna erişime açık)

    Xbox 360

    • Saints Row: Gat out of Hell (1 Aralık - 15 Aralık tarihleri arasında erişime açık)
    • Stacking (16 Aralık - 31 Aralık tarihleri arasıdna erişime açık)

    Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    5 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    WienerWald (AD ) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunlar bana biraz abartı gibi geldi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. GÖRÜNTÜLENEN Xbox Live Gold üyelerine Aralık ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu Sonraki Ryzen APU’suyla bellek frekansı rekoru kırıldı: 7 GHz görüldü 1 sa. AMD PBO 2’yi duyurdu: Undervolt ederken performans artışı sunacak 1 sa. Monster'da Bu Hafta - DiRT Rally 1 sa. Pandemide hasta sayısındaki ürkütücü artış devam ediyor 1 sa. Yeni nesil Nissan Note Japonya'da tanıtıldı 2 sa. B&O ilk OLED televizyonu için LG ile iş birliği yaptı 2 sa. The Witcher 2. sezon çekimlerinden Geralt'ın olduğu görseller paylaşıldı 3 sa. Arka tasarımıyla dikkat çeken Poco M3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 sa. Intel işlemciler Hitman 3 oyununda daha optimize olacak 3 sa. F-35A savaş uçağı, süpersonik hızda uçarken attığı nükleer bomba modeliyle görüntülendi 4 sa. Football Manager 2021 Mobile, iOS ve Android için erişime açıldı 4 sa. Marvel'ın yeni dizisi WandaVision, The Office ve Modern Family tarzında olacak 5 sa. Yeni Toyota Yaris Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 5 sa. AMD Smart Access Memory teknolojisi Nvidia ve Intel’e de sunulacak 6 sa. Facebook'tan İzmir'e yaklaşık 1 milyon liralık deprem desteği 6 sa. XRP şeytanın bacağını kırdı, 3 kattan fazla kazandırdı 7 sa. Seyir halindeki Tesla Model S'in cam tavanı uçtu 7 sa. Snapchat, TikTok'a rakip olarak Spotlight özelliğini tanıttı: Her içerik oluşturucu para kazanabilecek 8 sa. Türkiye'den Paris İklim Anlaşmasına tepki 8 sa. Ready Player Two etkinliği internet üzerinde yapılacak. Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation Patronu: Yeni IP'ye Yatırım Yapmak Çok Riskli
    Bölüm Sonu Canavarı
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Thor: Love and Thunder, Avengers 5 havası yaratacak
    DonanımHaber
    Titanfall 1 Steam'e Geldi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Telegram’ın kurucusu: iPhone 12 Pro garip bir demir parçası gibi
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız