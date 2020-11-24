Xbox Live Gold üyelerine Aralık ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların Aralık listesi belli oldu. Bu ay da yeni konsol Xbox Series için özel oalrak verilen bir oyun yok.

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Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 oyunları ancak geriye uyumluluk sayesinde Aralık ayında verilecek oyunların tamamı Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarında da oynanabilecek. Verilecek oyunları ve paylaşılan videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

Xbox One

The Raven Remastered (1 Aralık - 31 Aralık tarihleri arasında erişime açık)

Bleed 2 (16 Aralık - 15 Ocak tarihleri arasıdna erişime açık)

Xbox 360

Saints Row: Gat out of Hell (1 Aralık - 15 Aralık tarihleri arasında erişime açık)

Stacking (16 Aralık - 31 Aralık tarihleri arasıdna erişime açık)

Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

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