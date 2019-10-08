PlayStation 5 çıkış tarihi resmen açıklandı

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Sony, bugün resmi blog sayfasından yayınladığı açıklamada PlayStation 5 hakkında çok önemli bilgiler paylaştı. PlayStation 5, 2020’nin Kasım veya Aralık ayında çıkış yapacak.

Yayınlanan bilgilere göre yeni nesil konsolun ismi PlayStation 5 olacak. Konsolun kendi özellikleri hakkında başka bir bilgiye yer verilmese de kontrolcünün yeni özellikleri paylaşıldı.

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Yeni titreşim özelliği sayesinde oyundaki ufak detaylar dahi, daha gerçekçi bir hisle oyuncuya aktarılacak. Ayrıca L2 ve R2 tuşlarının sertlik seviyesi, geliştiriciler tarafından özelleştirilebilir olacak. Bu özelliğe ‘adaptive triggers’ adı verilmiş. Konsolun, ve yeni kontrol cihazının ilk versiyonu, oyun geliştiricilere gönderildi.

PlayStation 5 özellikleri

Sony'nin blog yazısında yer almayan ancak önceki açıklamalardan elde ettiğimiz bilgilere göre PlayStation 5; 8K çözünürlük desteği, SSD depolama, Işın İzleme (Ray Tracing) ve geri uyumluluk özelliklerine sahip olacak.

https://blog.us.playstation.com/2019/10/08/an-update-on-next-gen-playstation-5-launches-holiday-2020/