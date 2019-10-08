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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5 çıkış tarihi resmen açıklandı

    Sony, resmi blog sayfasında yayınladığı yazı ile PlayStation 5'in çıkış tarihini duyurdu. PlayStation 5'in kontrolcüsünün yeni özellikleri açıklandı.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    11,7b
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    43
    Oyun Konsolları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    PlayStation 5 çıkış tarihi resmen açıklandı
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    Sony, bugün resmi blog sayfasından yayınladığı açıklamada PlayStation 5 hakkında çok önemli bilgiler paylaştı. PlayStation 5, 2020’nin Kasım veya Aralık ayında çıkış yapacak.

    Yayınlanan bilgilere göre yeni nesil konsolun ismi PlayStation 5 olacak. Konsolun kendi özellikleri hakkında başka bir bilgiye yer verilmese de kontrolcünün yeni özellikleri paylaşıldı.

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    Yeni titreşim özelliği sayesinde oyundaki ufak detaylar dahi, daha gerçekçi bir hisle oyuncuya aktarılacak. Ayrıca L2 ve R2 tuşlarının sertlik seviyesi, geliştiriciler tarafından özelleştirilebilir olacak. Bu özelliğe ‘adaptive triggers’ adı verilmiş. Konsolun, ve yeni kontrol cihazının ilk versiyonu, oyun geliştiricilere gönderildi.

    PlayStation 5 özellikleri

    Sony'nin blog yazısında yer almayan ancak önceki açıklamalardan elde ettiğimiz bilgilere göre PlayStation 5; 8K çözünürlük desteği, SSD depolama, Işın İzleme (Ray Tracing) ve geri uyumluluk özelliklerine sahip olacak.



    https://blog.us.playstation.com/2019/10/08/an-update-on-next-gen-playstation-5-launches-holiday-2020/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    RASP 3 gün en beğenilen
    Resmen açıklanan bi tarih nerede ??????????
    Yanıtla +46
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    voltagram 3 gün
    Geri uyumluluk varsa iyi
    Yanıtla +26
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    w8core 2 gün
    8K balon, anca video oynatır. PS4 Oyunlarına geri uyumluluk gelirse bir anlamı olur.
    Yanıtla +13
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    1 Avatar
    .Space. 19 sa.
    Şuanda ps4 ps5 in çıkışıyla ekstrem bir yenilikle ancak yerini alabilir diye düşünüyorum.Ps4 güzel bir cihaz.Tabi yeni her zaman iyidir o ayrı.
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    alito 20 sa.
    Resmen dumur oldum.
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    kaya0 21 sa.
    Yusuf Akbaş sen de mi? ??
    Ekrem71 haberlerini başlığını okurken anlayıp skip geçiyordum seni de mi okumadan geçelim? bunu mu istiyorsun.
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    Sedunar 2 gün
    Yinemi clikbait haber
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    insanikamil 2 gün
    zamanında ucuzken yakaladığım pro beni idare eder gerek yok aksiyona :)
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    SEO19 2 gün
    kanka sen o zamana kadar 50 yaşına girmiyor musun :)
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    FreeRun 2 gün
    playstation 4 alıcaktım bu haberden sonra vazgeçtim playstation 5 i bekliycem
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    Mesutzgvn 2 gün
    Tamam 2020 sonu ise Demek ki GTA 6 2021 ilk veya son çeyrekte duyurulabilir.
    Bkz. Her şeyi GTA ile ilişkilendirmek.
    Yanıtla +4
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    DH Misafiri 2 gün
    PS5 RDNA 2 özellikleri taşıyor. Horizon Zero Dawn 2, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us 2, God of War 5 fatality yapacak.
    GranTurismo 8K çalışacak
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    DH Misafiri 2 gün
    2018 yılında çıkacak diyen sdn ye selam olsun.
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