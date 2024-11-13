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Tam Boyutta Gör Samsung’un önümüzdeki haftalarda tanıtacağı Galaxy S25 modelleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen telefonlar hakkında sürpriz bir bilgi paylaşıldı. Galaxy S25 serisi beklenenden daha erken piyasaya sürülebilir.

Samsung Galaxy S25 tanıtım tarihi sızdırılmış olabilir

Kaçıranlar için, halihazırda mevcut olan Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra, 17 Ocak'ta 2024 tarihinde lanse edilmişti. Ancak bu kez tarih daha erkene alınmış olabilir. Bu sorunun cevabı bugün Samsung'un çevrimiçi yürüttüğü iddia edilen bir anketin sızdırılmasıyla ortaya çıktı. Buna göre, cihazlar için ön siparişler 5 Ocak'ta başlayacak, bu da lansman etkinliğinin 5 Ocak'ta gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Çıkış tarihinin yanı sıra Galaxy S25 serisinin Galaxy S ailesindeki en radikal değişimlerden biri olması bekleniyor. Galaxy S25 ve S25+ özelinde en merak edilen konu isehangi işlemcinin kullanılacağı oldu. Keza S25 Ultra'nın Snapdragon 8 Elite işlemci ile gelirken, S25 ve S25+'ın Exynos 2500 işlemciden güç alacağı belirtiliyor.

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Bu da her iki model arasında kayda değer bir performans farkına neden olabilir. Tabii ki tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Ancak bu haber, amiral gemisi akıllı telefonlarda yalnızca Qualcomm yongalarını görmek isteyen Samsung hayranları için üzücü bir gelişme.

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Samsung Galaxy S25 tanıtım tarihi sızdırıldı? İşte beklenen tarih