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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 tanıtım tarihi sızdırılmış olabilir

    Samsung'un yürüttüğü iddia edilen bir ankete göre Galaxy S25 serisi beklenenden daha erken piyasaya sürülebilir. İşte muhtemel çıkış tarihi ve daha fazlası...  
    Samsung Galaxy S25 tanıtım tarihi sızdırıldı? İşte beklenen tarih Tam Boyutta Gör
    Samsung’un önümüzdeki haftalarda tanıtacağı Galaxy S25 modelleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen telefonlar hakkında sürpriz bir bilgi paylaşıldı. Galaxy S25 serisi beklenenden daha erken piyasaya sürülebilir.

    Samsung Galaxy S25 tanıtım tarihi sızdırılmış olabilir

    Kaçıranlar için, halihazırda mevcut olan Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra, 17 Ocak'ta 2024 tarihinde lanse edilmişti. Ancak bu kez tarih daha erkene alınmış olabilir. Bu sorunun cevabı bugün Samsung'un çevrimiçi yürüttüğü iddia edilen bir anketin sızdırılmasıyla ortaya çıktı. Buna göre, cihazlar için ön siparişler 5 Ocak'ta başlayacak, bu da lansman etkinliğinin 5 Ocak'ta gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu anlamına geliyor.

    Samsung Galaxy S25 tanıtım tarihi sızdırıldı? İşte beklenen tarih Tam Boyutta Gör
    Çıkış tarihinin yanı sıra Galaxy S25 serisinin Galaxy S ailesindeki en radikal değişimlerden biri olması bekleniyor. Galaxy S25 ve S25+ özelinde en merak edilen konu isehangi işlemcinin kullanılacağı oldu. Keza S25 Ultra'nın Snapdragon 8 Elite işlemci ile gelirken, S25 ve S25+'ın Exynos 2500 işlemciden güç alacağı belirtiliyor.

    Bu da her iki model arasında kayda değer bir performans farkına neden olabilir. Tabii ki tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Ancak bu haber, amiral gemisi akıllı telefonlarda yalnızca Qualcomm yongalarını görmek isteyen Samsung hayranları için üzücü bir gelişme.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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