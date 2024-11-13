Samsung Galaxy S25 tanıtım tarihi sızdırılmış olabilir
Kaçıranlar için, halihazırda mevcut olan Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra, 17 Ocak'ta 2024 tarihinde lanse edilmişti. Ancak bu kez tarih daha erkene alınmış olabilir. Bu sorunun cevabı bugün Samsung'un çevrimiçi yürüttüğü iddia edilen bir anketin sızdırılmasıyla ortaya çıktı. Buna göre, cihazlar için ön siparişler 5 Ocak'ta başlayacak, bu da lansman etkinliğinin 5 Ocak'ta gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu anlamına geliyor.
Bu da her iki model arasında kayda değer bir performans farkına neden olabilir. Tabii ki tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Ancak bu haber, amiral gemisi akıllı telefonlarda yalnızca Qualcomm yongalarını görmek isteyen Samsung hayranları için üzücü bir gelişme.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir