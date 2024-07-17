Red Magic 9S Pro küresel olarak satışa çıkacak: İşte özellikleri

- Red Magic 9S Pro neler sunuyor?
- Red Magic 9S Pro fiyatı ve çıkış tarihi
- Red Magic 9S Pro özellikleri
- Yorumlar
Geçen ay Çin’de tanıtılan Red Magic 9S Pro, küresel olarak satışa çıkıyor. Hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alan oyuncu telefonu, jel soğutma sisteminin yanı sıra akıllı yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor.
Red Magic 9S Pro neler sunuyor?
Red Magic 9s Pro, Samsung GN5 sensörünü taşıyan 50MP ana kamera, Samsung JN1 sensörünü taşıyan 50MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kameradan (GigaDevice GC02M1) oluşan üçlü arka kamerayla geliyor. Öndeki kamera ise 16MP.
Red Magic 9s Pro, gerçek zamanlı oyun önerileri ve sesle yazma sağlayan Smart Navigator, oyun tarzına göre özelleştirilebilir düğme eylemlerine olanak tanıyan AI Trigger ve oyun içi sesleri algılayan Sound Recognition gibi yapay zeka özellikleriyle geliyor. Telefon, 10182 mm² tek katmanlı buhar odası (VC) plakası, termal direnci azaltan ve çekirdek sıcaklığını 19.5°C’ye düşüren yeni donma soğutma jeli içeren ICE 13.5 gelişmiş soğutma sistemine sahip. Köpekbalığı yüzgeci kanatlarına sahip yükseltilmiş 22.000 rpm yüksek hızlı turbofan var ve yalnızca 4dB’de çalışıyor.
Red Magic 9S Pro fiyatı ve çıkış tarihi
Red Magic 9S Pro, renk seçeneklerine göre farklı bellek ve depolama alanı sunuyor. Örneğin, Snowfall olarak geçen beyaz rengi seçerseniz 16GB RAM 512GB depolama alanı alıyorsunuz. Frost olarak adlandırılan buz rengini seçerseniz 12GB RAM 256GB depolama alanı alıyorsunuz. Telefon, 23 Temmuz’da satışa sunulacak. Fiyatlandırma da şu şekilde:
- 12GB + 256GB: 649 dolar
- 16GB + 512GB: 799 dolar
Red Magic 9S Pro özellikleri
- Ekran: 6.8 inç, 1116x2480, 120Hz, 1600 nit, BOE Q9+ AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (Leading)
- Bellek: 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x)
- Depolama: 256GB, 512GB (UFS 4.0)
- Arka kamera: 50MP + 50MP + 2MP
- Ön kamera: 16MP
- Batarya: 6500 mAh, 80W hızlı şarj
- Yazılım: Android 14, REDMAGIC OS 9.5
- Bağlantı: WiFi 7, Buetooth 5.2, USB-C 3.2
- Boyut ve ağırlık: 163.98 x 76.35 x 9.47 mm, 229 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.