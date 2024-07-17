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    Red Magic 9S Pro küresel olarak satışa çıkacak: İşte özellikleri

    Red Magic, küresel olarak satışa çıkacak yeni oyuncu telefonunu tanıttı. Red Magic 9S Pro, yeni tasarım ve yapay zeka özellikleriyle geliyor.                        

    Geçen ay Çin’de tanıtılan Red Magic 9S Pro, küresel olarak satışa çıkıyor. Hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alan oyuncu telefonu, jel soğutma sisteminin yanı sıra akıllı yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Red Magic 9S Pro neler sunuyor?

    red magic 9s pro özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    Red Magic 9S Pro, 6.8 inç OLED ekrana sahip. Ekran, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1600 nit parlaklık, %100 DCI-P3 renk gamı, DC karartma, 21600Hz PWM karartma sağlıyor. Telefonun kalbinde Snapdragon 8 Gen 3 “Leading” işlemci bulunuyor. Telefon, 16GB RAM 512GB’a kadar depolama alanıyla geliyor. 6500 mAh batarya, 80w hızlı şarjı destekliyor.

    Red Magic 9s Pro, Samsung GN5 sensörünü taşıyan 50MP ana kamera, Samsung JN1 sensörünü taşıyan 50MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kameradan (GigaDevice GC02M1) oluşan üçlü arka kamerayla geliyor. Öndeki kamera ise 16MP.

    Red Magic 9s Pro, gerçek zamanlı oyun önerileri ve sesle yazma sağlayan Smart Navigator, oyun tarzına göre özelleştirilebilir düğme eylemlerine olanak tanıyan AI Trigger ve oyun içi sesleri algılayan Sound Recognition gibi yapay zeka özellikleriyle geliyor. Telefon, 10182 mm² tek katmanlı buhar odası (VC) plakası, termal direnci azaltan ve çekirdek sıcaklığını 19.5°C’ye düşüren yeni donma soğutma jeli içeren ICE 13.5 gelişmiş soğutma sistemine sahip. Köpekbalığı yüzgeci kanatlarına sahip yükseltilmiş 22.000 rpm yüksek hızlı turbofan var ve yalnızca 4dB’de çalışıyor.

    Red Magic 9S Pro fiyatı ve çıkış tarihi

    Red Magic 9S Pro, renk seçeneklerine göre farklı bellek ve depolama alanı sunuyor. Örneğin, Snowfall olarak geçen beyaz rengi seçerseniz 16GB RAM 512GB depolama alanı alıyorsunuz. Frost olarak adlandırılan buz rengini seçerseniz 12GB RAM 256GB depolama alanı alıyorsunuz. Telefon, 23 Temmuz’da satışa sunulacak. Fiyatlandırma da şu şekilde:

    • 12GB + 256GB: 649 dolar
    • 16GB + 512GB: 799 dolar

    Red Magic 9S Pro özellikleri

    Red Magic 9s Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.8 inç, 1116x2480, 120Hz, 1600 nit, BOE Q9+ AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (Leading)
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x)
    • Depolama: 256GB, 512GB (UFS 4.0)
    • Arka kamera: 50MP + 50MP + 2MP
    • Ön kamera: 16MP
    • Batarya: 6500 mAh, 80W hızlı şarj
    • Yazılım: Android 14, REDMAGIC OS 9.5
    • Bağlantı: WiFi 7, Buetooth 5.2, USB-C 3.2
    • Boyut ve ağırlık: 163.98 x 76.35 x 9.47 mm, 229 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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