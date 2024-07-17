Red Magic 9S Pro küresel olarak satışa çıkacak: İşte özellikleri

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Geçen ay Çin’de tanıtılan Red Magic 9S Pro, küresel olarak satışa çıkıyor. Hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alan oyuncu telefonu, jel soğutma sisteminin yanı sıra akıllı yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor.

Red Magic 9S Pro neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Red Magic 9S Pro, 6.8 inç OLED ekrana sahip. Ekran, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1600 nit parlaklık, %100 DCI-P3 renk gamı, DC karartma, 21600Hz PWM karartma sağlıyor. Telefonun kalbinde Snapdragon 8 Gen 3 “Leading” işlemci bulunuyor. Telefon, 16GB RAM 512GB’a kadar depolama alanıyla geliyor. 6500 mAh batarya, 80w hızlı şarjı destekliyor.

Red Magic 9s Pro, Samsung GN5 sensörünü taşıyan 50MP ana kamera, Samsung JN1 sensörünü taşıyan 50MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kameradan (GigaDevice GC02M1) oluşan üçlü arka kamerayla geliyor. Öndeki kamera ise 16MP.

Red Magic 9s Pro, gerçek zamanlı oyun önerileri ve sesle yazma sağlayan Smart Navigator, oyun tarzına göre özelleştirilebilir düğme eylemlerine olanak tanıyan AI Trigger ve oyun içi sesleri algılayan Sound Recognition gibi yapay zeka özellikleriyle geliyor. Telefon, 10182 mm² tek katmanlı buhar odası (VC) plakası, termal direnci azaltan ve çekirdek sıcaklığını 19.5°C’ye düşüren yeni donma soğutma jeli içeren ICE 13.5 gelişmiş soğutma sistemine sahip. Köpekbalığı yüzgeci kanatlarına sahip yükseltilmiş 22.000 rpm yüksek hızlı turbofan var ve yalnızca 4dB’de çalışıyor.

Red Magic 9S Pro fiyatı ve çıkış tarihi

Red Magic 9S Pro, renk seçeneklerine göre farklı bellek ve depolama alanı sunuyor. Örneğin, Snowfall olarak geçen beyaz rengi seçerseniz 16GB RAM 512GB depolama alanı alıyorsunuz. Frost olarak adlandırılan buz rengini seçerseniz 12GB RAM 256GB depolama alanı alıyorsunuz. Telefon, 23 Temmuz’da satışa sunulacak. Fiyatlandırma da şu şekilde:

12GB + 256GB: 649 dolar

16GB + 512GB: 799 dolar

Red Magic 9S Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.8 inç, 1116x2480, 120Hz, 1600 nit, BOE Q9+ AMOLED

: 6.8 inç, 1116x2480, 120Hz, 1600 nit, BOE Q9+ AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (Leading)

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (Leading) Bellek : 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x)

: 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x) Depolama : 256GB, 512GB (UFS 4.0)

: 256GB, 512GB (UFS 4.0) Arka kamera : 50MP + 50MP + 2MP

: 50MP + 50MP + 2MP Ön kamera : 16MP

: 16MP Batarya : 6500 mAh, 80W hızlı şarj

: 6500 mAh, 80W hızlı şarj Yazılım : Android 14, REDMAGIC OS 9.5

: Android 14, REDMAGIC OS 9.5 Bağlantı : WiFi 7, Buetooth 5.2, USB-C 3.2

: WiFi 7, Buetooth 5.2, USB-C 3.2 Boyut ve ağırlık: 163.98 x 76.35 x 9.47 mm, 229 g

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Red Magic 9S Pro küresel olarak satışa çıkacak: İşte özellikleri