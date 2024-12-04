Red Magic 10 Pro dikkat çekici özellikleriyle global pazarda da satışa sunuldu

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Red Magic 10 Pro, 24 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Çin’deki tanıtımının ardından küresel pazara sunulan cihaz, Çin versiyonundan farklı olarak 120W hızlı şarj desteğini 100W’a düşürmüş durumda. Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alan telefon, sıvı metal soğutma sistemi ve çift pompalı buhar odasıyla performans sırasında ısınma sorunlarını minimumda tutmayı hedefliyor.

Red Magic 10 Pro'nun başlangıç fiyatı 649$ olup, bu fiyat 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip model için geçerli. 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyon 799$, 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip model ise 999$ fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Telefon, Asya-Pasifik, Avrupa, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Orta Doğu, Birleşik Krallık ve ABD dahil olmak üzere birçok bölgede 12 Aralık’tan itibaren erken erişimde, 18 Aralık’tan itibaren ise genel satışta olacak. Dusk (Alacakaranlık), Moonlight (Ay Işığı) ve Shadow (Gölge) olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor.

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Red Magic OS 10.0 işletim sistemiyle çalışan cihaz, kutudan Android 15 ile çıkıyor. 6,8 inç büyüklüğünde, 144Hz yenileme hızına ve 2.000 nit en yüksek parlaklığa sahip BOE Q9+ Full HD+ ekran sunuyor. 10 bit renk derinliği ve %100 DCI-P3 renk gamı kapsama alanıyla dikkat çeken ekran, görsel deneyimi üst seviyeye taşıyor.

Cihazın donanımında Snapdragon 8 Elite yonga seti bulunuyor ve bu işlemci, LPDDR5X teknolojisine sahip 24 GB’a kadar RAM ve UFS 4.1 Pro standartlarında 1 TB’a kadar depolama alanıyla destekleniyor. Grafik performansını artırmak için yapay zeka destekli çerçeve ekleme, 2K ölçekleme ve görüntü sabitleme özellikleri sunan Red Core R3 grafik çipi de cihazda yer alıyor. Isınmayı önlemek adına, 12.000 mm²'lik çift pompalı buhar odası, grafen tabakası ve sıvı metal soğutma sistemi kullanılıyor.

Kamera özelliklerine baktığımızda, cihazın arka tarafında üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera olarak OmniVision OV50E40 sensörlü 50 megapiksel bir lens yer alırken, 120 derecelik görüş alanına sahip OmniVision OV50D sensörlü 50 megapiksel ultra geniş açılı bir lens ve OmniVision OV02F10 sensörlü 2 megapiksel makro kamera da bu kuruluma eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlükte bir selfie kamerası yer alıyor.

Bağlantı özellikleri arasında 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, GPS, NFC, 3,5 mm kulaklık jakı ve USB 3.2 Type-C portu yer alıyor. 7.050 mAh kapasiteli çift hücreli bataryası, 100W hızlı şarj desteğiyle geliyor ve uzun kullanım sürelerini destekliyor.

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Red Magic 10 Pro global pazarda satışa sunuldu