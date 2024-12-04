Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Red Magic 10 Pro dikkat çekici özellikleriyle global pazarda da satışa sunuldu

    Geçtiğimiz haftalarda Çin’de satışa sunulan ve teknoloji meraklılarının ilgisini üzerine toplayan Red Magic 10 Pro, artık global pazarda da raflardaki yerini aldı.

    Red Magic 10 Pro global pazarda satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Red Magic 10 Pro, 24 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Çin’deki tanıtımının ardından küresel pazara sunulan cihaz, Çin versiyonundan farklı olarak 120W hızlı şarj desteğini 100W’a düşürmüş durumda. Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alan telefon, sıvı metal soğutma sistemi ve çift pompalı buhar odasıyla performans sırasında ısınma sorunlarını minimumda tutmayı hedefliyor.

    Red Magic 10 Pro'nun başlangıç fiyatı 649$ olup, bu fiyat 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip model için geçerli. 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyon 799$, 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip model ise 999$ fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Telefon, Asya-Pasifik, Avrupa, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Orta Doğu, Birleşik Krallık ve ABD dahil olmak üzere birçok bölgede 12 Aralık’tan itibaren erken erişimde, 18 Aralık’tan itibaren ise genel satışta olacak. Dusk (Alacakaranlık), Moonlight (Ay Işığı) ve Shadow (Gölge) olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor.

    Red Magic OS 10.0 işletim sistemiyle çalışan cihaz, kutudan Android 15 ile çıkıyor. 6,8 inç büyüklüğünde, 144Hz yenileme hızına ve 2.000 nit en yüksek parlaklığa sahip BOE Q9+ Full HD+ ekran sunuyor. 10 bit renk derinliği ve %100 DCI-P3 renk gamı kapsama alanıyla dikkat çeken ekran, görsel deneyimi üst seviyeye taşıyor.

    Cihazın donanımında Snapdragon 8 Elite yonga seti bulunuyor ve bu işlemci, LPDDR5X teknolojisine sahip 24 GB’a kadar RAM ve UFS 4.1 Pro standartlarında 1 TB’a kadar depolama alanıyla destekleniyor. Grafik performansını artırmak için yapay zeka destekli çerçeve ekleme, 2K ölçekleme ve görüntü sabitleme özellikleri sunan Red Core R3 grafik çipi de cihazda yer alıyor. Isınmayı önlemek adına, 12.000 mm²'lik çift pompalı buhar odası, grafen tabakası ve sıvı metal soğutma sistemi kullanılıyor.

    Kamera özelliklerine baktığımızda, cihazın arka tarafında üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera olarak OmniVision OV50E40 sensörlü 50 megapiksel bir lens yer alırken, 120 derecelik görüş alanına sahip OmniVision OV50D sensörlü 50 megapiksel ultra geniş açılı bir lens ve OmniVision OV02F10 sensörlü 2 megapiksel makro kamera da bu kuruluma eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlükte bir selfie kamerası yer alıyor.

    Bağlantı özellikleri arasında 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, GPS, NFC, 3,5 mm kulaklık jakı ve USB 3.2 Type-C portu yer alıyor. 7.050 mAh kapasiteli çift hücreli bataryası, 100W hızlı şarj desteğiyle geliyor ve uzun kullanım sürelerini destekliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İstenmeyen çağrılara çözüm: Yapay zekalı nine

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    53 sayısının anlamı ankara chevrolet servis tavsiye adblue bitti araç çalışmıyor youtube kısıtlı mod kapanmıyor geri vites lambası ağır kusur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Note 10 Lite
    Xiaomi Note 10 Lite
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız