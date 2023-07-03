Red Magic 8S Pro ile tanıtılacak oyun tabletinin özellikleri paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Nubia, ilk Red Magic oyun tabletini tanıtmaya hazırlanıyor. Oyuncu tableti, 5 Temmuz’da Red Magic 8S Pro ile birlikte tanıtılacak. Şirket, Red Magic 8S Pro’dan sonra Red Magic gaming tabletin birkaç özelliğini paylaştı. İşte marka tarafından onaylanan Red Magic Android tablet özellikleri:

Nubia RedMagic 8S Pro tanıtıldı: İşte özellikleri 4 gün önce eklendi

Red Magic oyun tableti onaylanan özellikleri

Red Magic gaming tablet, BOE’nin özelleştirilmiş ekranını kullanacak. Tabletin 12.1 inç ekranı 2.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 16:10 en boy oranı, 600 nit maksimum parlaklık ve 10 bit renk derinliği sunacak. Tablet, kare, fare, kontrolcü desteğiyle bulut oyun ve akış hizmetlerini destekleyecek. Red Magic, bir oyun tabletinden beklendiği şeklide güçlü donanım gerektiren mobil oyunlarda kararlı performans sunacak. 60 dakika oyun süresince ortalama 59.8 FPS hızda oynamaya izin vereceği söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Tabletin kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisi olacak. Tablet, 80W şarjı destekleyen 10.000mAh bataryadan güç alacak. Resmî bilgi olmamakla birlikte tablet, 5G seçeneğiyle geleceğini ve 12 GB RAM’e sahip olacak. Bu arada AnTuTu puanını önemseyenler için tabletin 1.371.362 puan aldığını belirtelim.

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Red Magic oyun tabletinin kilit özellikleri paylaşıldı