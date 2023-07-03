Red Magic 8S Pro ile tanıtılacak oyun tabletinin özellikleri paylaşıldı

Red Magic gaming tablet, BOE’nin özelleştirilmiş ekranını kullanacak. Tabletin 12.1 inç ekranı 2.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 16:10 en boy oranı, 600 nit maksimum parlaklık ve 10 bit renk derinliği sunacak. Tablet, kare, fare, kontrolcü desteğiyle bulut oyun ve akış hizmetlerini destekleyecek. Red Magic, bir oyun tabletinden beklendiği şeklide güçlü donanım gerektiren mobil oyunlarda kararlı performans sunacak. 60 dakika oyun süresince ortalama 59.8 FPS hızda oynamaya izin vereceği söyleniyor.