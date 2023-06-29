Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nubia RedMagic 8S Pro tanıtıldı: 24GB RAM, gizli selfie kamera, çerçevesiz ekran

    Yeni oyuncu telefonlarından Nubia RedMagic 8S Pro, 24GB RAM ve iki günü aşan pil ömrü sunmasıyla dikkat çekiyor. ZTE Nubia RedMagic 8S Pro özellikleri, tasarımı, tüm detaylarıyla haberimizde.
    1
    Nubia RedMagic 8S Pro tanıtıldı işte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Nubia, 24GB RAM’li akıllı telefonu RedMagic 8S Pro’yu Temmuz ayı başında piyasaya sürecek. 5 Temmuz’da Çin’de çıkacak telefon, oyuncuların ilgisini çekecek donanımla geliyor. Nubia RedMagic 8S Pro özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Nubia RedMagic 8S Pro bilinen özellikleri

    Nubia tarafından paylaşılan görsellere göre RedMagic 8S Pro modelinde de çerçevesiz ekran tasarımı devam ediyor. Delik çentik olmadığından ekran altı selfie kameraya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Oyun modu için özel tuş ve tetikleyici düğmesine sahip olan telefon, siyah, gümüş ve şeffaf olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Şeffaf modelde RGB yeri, işlemci ve soğutma fanı görülebiliyor. 3.5mm kulaklık girişi de bulunduran telefon, tasarım olarak selefi RedMagic 8 Pro’ya çok benziyor.

    RedMagic 8S Pro, selefiyle neredeyse aynı donanıma sahip. Telefon, hız aşırtmalı Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile geliyor. AnTuTu’da 16GB RAM 512GB dahili depolama alanlı model test edilse de 24GB RAM seçeneği de bulunuyor. Bu arada telefonun AnTuTu puanı; 17,04,020. Android 13 ile gelen telefonun batarya kapasitesi; 6000 mAh. Pil, 165w kablolu hızlı şarjı destekliyor. Şirket, telefonun 14 dakika tam şarj olduğunu iddia ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 6 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sabahları tükürükten kan gelmesi escorta nasıl gidilir bulgaristan"da okuyan öğrenci yorumları samsun"da askerlik yapanlar nereye düşer hapşırık neden kokar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A14
    Samsung Galaxy A14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    NVIDIA STUDIO-2
    NVIDIA STUDIO-2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız