Nubia RedMagic 8S Pro tanıtıldı: 24GB RAM, gizli selfie kamera, çerçevesiz ekran

Tam Boyutta Gör Nubia, 24GB RAM’li akıllı telefonu RedMagic 8S Pro’yu Temmuz ayı başında piyasaya sürecek. 5 Temmuz’da Çin’de çıkacak telefon, oyuncuların ilgisini çekecek donanımla geliyor. Nubia RedMagic 8S Pro özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

AnTuTu'da lider değişti! Yeni rekorun sahibi Red Magic 8S Pro 1 hf. önce eklendi

Nubia RedMagic 8S Pro bilinen özellikleri

Nubia tarafından paylaşılan görsellere göre RedMagic 8S Pro modelinde de çerçevesiz ekran tasarımı devam ediyor. Delik çentik olmadığından ekran altı selfie kameraya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Oyun modu için özel tuş ve tetikleyici düğmesine sahip olan telefon, siyah, gümüş ve şeffaf olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Şeffaf modelde RGB yeri, işlemci ve soğutma fanı görülebiliyor. 3.5mm kulaklık girişi de bulunduran telefon, tasarım olarak selefi RedMagic 8 Pro’ya çok benziyor.

RedMagic 8S Pro, selefiyle neredeyse aynı donanıma sahip. Telefon, hız aşırtmalı Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile geliyor. AnTuTu’da 16GB RAM 512GB dahili depolama alanlı model test edilse de 24GB RAM seçeneği de bulunuyor. Bu arada telefonun AnTuTu puanı; 17,04,020. Android 13 ile gelen telefonun batarya kapasitesi; 6000 mAh. Pil, 165w kablolu hızlı şarjı destekliyor. Şirket, telefonun 14 dakika tam şarj olduğunu iddia ediyor.

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Nubia RedMagic 8S Pro tanıtıldı: İşte özellikleri