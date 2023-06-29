Nubia RedMagic 8S Pro tanıtıldı: 24GB RAM, gizli selfie kamera, çerçevesiz ekran

Nubia RedMagic 8S Pro bilinen özellikleri
Nubia tarafından paylaşılan görsellere göre RedMagic 8S Pro modelinde de çerçevesiz ekran tasarımı devam ediyor. Delik çentik olmadığından ekran altı selfie kameraya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Oyun modu için özel tuş ve tetikleyici düğmesine sahip olan telefon, siyah, gümüş ve şeffaf olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Şeffaf modelde RGB yeri, işlemci ve soğutma fanı görülebiliyor. 3.5mm kulaklık girişi de bulunduran telefon, tasarım olarak selefi RedMagic 8 Pro’ya çok benziyor.
RedMagic 8S Pro, selefiyle neredeyse aynı donanıma sahip. Telefon, hız aşırtmalı Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile geliyor. AnTuTu’da 16GB RAM 512GB dahili depolama alanlı model test edilse de 24GB RAM seçeneği de bulunuyor. Bu arada telefonun AnTuTu puanı; 17,04,020. Android 13 ile gelen telefonun batarya kapasitesi; 6000 mAh. Pil, 165w kablolu hızlı şarjı destekliyor. Şirket, telefonun 14 dakika tam şarj olduğunu iddia ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D