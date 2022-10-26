Windows 11 oyuncuları yanıltmaya başladı

Tam Boyutta Gör Windows 11 22H2 güncellemesinde yeni bir sorun daha keşfedildi. Kullanıcılardan gelen şikayetlere göre Görev Yöneticisi ekran kartı performansını doğru yansıtmıyor.

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Windows 11'deki oyun performansı sorunları Nvidia'nın yeni bir sürücüsüyle giderildi, ancak oyuncular daha da garip bir hatayla karşılaştı. Windows 11 22H2 kullanıcıları gönderilerinde Görev Yöneticisi'nin GPU yükünü yanlış yansıttığını bildiriyorlar.

Microsoft'tan henüz açıklama yok

washed_king_jos adlı Reddit kullanıcısı, hiçbir oyun çalışmasa ve hiçbir grafik işlenmese bile GPU'nun (RTX 3070 Ti) %96 kullanımda olduğunu gösteren bir ekran görüntüsü yayınladı. Grafik kartının kendisi 39° C'lik bir sıcaklıkta rölantide çalışıyor gibi görünüyordu.

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Bu durumda gerçek CPU kullanımı %4 civarında olabilir. Sorunun ne kadar yaygın olduğu şimdilik bilinmiyor ve Microsoft henüz oyuncuların canını sıkan bu durum hakkında herhangi bir yorum yapmış değil.

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