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    Windows 11 oyuncuları yanıltmaya başladı

    Windows 11'in 22H2 sürümü önce oyunlarda performansı düşürdü, şimdi de ekran kartı kaynak kullanımı hakkında yanlış bilgiler gösteriyor.                         
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    Windows 11 oyuncuları yanıltmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Windows 11 22H2 güncellemesinde yeni bir sorun daha keşfedildi. Kullanıcılardan gelen şikayetlere göre Görev Yöneticisi ekran kartı performansını doğru yansıtmıyor.

    Windows 11'deki oyun performansı sorunları Nvidia'nın yeni bir sürücüsüyle giderildi, ancak oyuncular daha da garip bir hatayla karşılaştı. Windows 11 22H2 kullanıcıları gönderilerinde Görev Yöneticisi'nin GPU yükünü yanlış yansıttığını bildiriyorlar.

    Microsoft'tan henüz açıklama yok

    washed_king_jos adlı Reddit kullanıcısı, hiçbir oyun çalışmasa ve hiçbir grafik işlenmese bile GPU'nun (RTX 3070 Ti) %96 kullanımda olduğunu gösteren bir ekran görüntüsü yayınladı. Grafik kartının kendisi 39° C'lik bir sıcaklıkta rölantide çalışıyor gibi görünüyordu.

    Windows 11 oyuncuları yanıltmaya başladı Tam Boyutta Gör

    Bu durumda gerçek CPU kullanımı %4 civarında olabilir. Sorunun ne kadar yaygın olduğu şimdilik bilinmiyor ve Microsoft henüz oyuncuların canını sıkan bu durum hakkında herhangi bir yorum yapmış değil.

    Kaynakça https://www.ithome.com/0/648/776.htm https://www.reddit.com/r/Windows11/comments/ybswmq/gpu_utilization_at_100_after_latest_update/
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