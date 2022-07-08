Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Reddit, farklı tasarımda on binlerce NFT profil resmini satışa çıkardı

    Reddit, sabit ücret karşılığında blok zinciri tabanlı profil resimleri satın almanıza olanak tanıyan yeni NFT avatarları satışa çıkardı. 90 farklı tasarımda on binlerce NFT avatarı şu anda satışta.
    Oy Ver

    reddit nft

    Reddit’in yeni NFT profil resimlerini satın almak için kripto cüzdanınızın olması gerekmiyor; banka veya kredi kartınızın olması yeterli. NFT avatarlar Reddit’in kendi cüzdan ürününde saklanabiliyor. Erken erişim aşamasında satışa sunulan NFT profil fotoğrafları seçeneği oldukça fazla. Sınırlı sayıda NFT’lerden biri satın alındığında avatar olarak Reddit’te veya Reddit dışında kullanmak için lisans haklarına da sahip olunuyor.

    Hatırlayacağınız üzere bu, Reddit’in ilk NFT girişimi değil. Şirket, bu yılın başlarında Twitter’ın benzer bir işlevi yayınlanmasından haftalar sonra kullanıcıların herhangi bir Ethereum tabanlı NFT’yi profil resmi olarak ayarlamalarına izin veren bir özelliği test etmeye başlamıştı.

    Reddit uygulamasında saklanacak

    NFT’leri saklamak ve yönetmek için Reddit’in yerel uygulamasında bulunan vault adında kendi blok zinciri cüzdanı kullanılabiliyor. Vault, şu anda blok zinciri tabanlı topluluk puanları kazanmak için kullanılıyor. Puanlar rozet ve hareketli emojiler gibi özel özelliklere erişmek için gerekli.

    NFT avatar fiyatları

    NFT avatarları bugün yalnızca r/CollectibleAvatars’ın davet edilmiş alt grup üyelerine açılacak. Açık artırma yok, tüm NFT’lerin sabit bir fiyatı var ve 9.9 dolardan başlayıp 99.99 dolara kadar çıkıyor. Bu topluluğun üyesi olmayanlar için de avatar koleksiyonlarının önümüzdeki haftalarda herkese açılacağı belirtildi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    Profil resmi
    Bloodin 3 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM21 Pro
    GENERAL MOBILE GM21 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN517-52
    Acer Nitro 5 AN517-52
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız