Reddit, farklı tasarımda on binlerce NFT profil resmini satışa çıkardı

Reddit’in yeni NFT profil resimlerini satın almak için kripto cüzdanınızın olması gerekmiyor; banka veya kredi kartınızın olması yeterli. NFT avatarlar Reddit’in kendi cüzdan ürününde saklanabiliyor. Erken erişim aşamasında satışa sunulan NFT profil fotoğrafları seçeneği oldukça fazla. Sınırlı sayıda NFT’lerden biri satın alındığında avatar olarak Reddit’te veya Reddit dışında kullanmak için lisans haklarına da sahip olunuyor.

Facebook NFT özelliğini test etmeye başladı 6 gün önce eklendi

Hatırlayacağınız üzere bu, Reddit’in ilk NFT girişimi değil. Şirket, bu yılın başlarında Twitter’ın benzer bir işlevi yayınlanmasından haftalar sonra kullanıcıların herhangi bir Ethereum tabanlı NFT’yi profil resmi olarak ayarlamalarına izin veren bir özelliği test etmeye başlamıştı.

Reddit uygulamasında saklanacak

NFT’leri saklamak ve yönetmek için Reddit’in yerel uygulamasında bulunan vault adında kendi blok zinciri cüzdanı kullanılabiliyor. Vault, şu anda blok zinciri tabanlı topluluk puanları kazanmak için kullanılıyor. Puanlar rozet ve hareketli emojiler gibi özel özelliklere erişmek için gerekli.

NFT avatar fiyatları

NFT avatarları bugün yalnızca r/CollectibleAvatars’ın davet edilmiş alt grup üyelerine açılacak. Açık artırma yok, tüm NFT’lerin sabit bir fiyatı var ve 9.9 dolardan başlayıp 99.99 dolara kadar çıkıyor. Bu topluluğun üyesi olmayanlar için de avatar koleksiyonlarının önümüzdeki haftalarda herkese açılacağı belirtildi.

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Reddit, NFT tabanlı profil fotoğraflarını satışa çıkardı