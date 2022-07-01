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Eskiden Facebook olarak bilinen Meta, NFT alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Son olarak bu konuda çalışmalarını sürdüren Meta ABD’li içerik oluşturucular için Facebook’ta NFT özelliğini kullanıma sundu.

Facebook'a NFT özelliği

Geçen ay Instagram’da NFT’leri test etmeye başlayan Meta, bu defa Facebook'ta Ethereum ve Polygon tabanlı NFT’leri sergileme özelliğini ABD’deki içerik oluşturucuları için test etmeye başladığını açıkladı. Ayrıca şirketin yakında Solana ve Flow’daki NFT’leri destekleyeceği de belirtildi.

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Meta Ürün Müdürü Navdeep Singh, Twitter’da NFT’lerin Facebook’ta nasıl görüneceğine dair bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından yapılan bu paylaşıma göre; kullanıcılar Facebook profillerinde, NFT’lerini sergileyebilecekleri bir dijital koleksiyon sekmesine sahip olacak.

Son olarak kullanıcılar, kripto para cüzdanlarını Facebook profillerine bağlayabilecek. Bunun yanında NFT’lere, tıpkı diğer gönderiler gibi tepki verilebilecek, beğenilebilecek, yorum yapılabilecek ve paylaşılabilecek.

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Facebook NFT özelliğini test etmeye başladı