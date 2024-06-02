RedMagic, ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını yakında tanıtacak

Geekbench listesine göre “GN001J” model numaralı RedMagic oyuncu dizüstüsü, Intel Core i9 13950HX işlemciye sahip olacak. Bu, Raptor Lake serisinden üst düzey bir mobil işlemci ve bir nesil geride olmasına rağmen, AAA oyunlarını ve yoğun kaynak tüketen uygulamaları sorunsuzca çalıştırabilecek güçte. Dizüstü, ayrıca tüm oyunları maksimum ayarlarda kolayca çalıştırabilen üst düzey bir mobil ekran kartı olan Nvidia RTX 4070’e sahip olacak. Güçlü CPU ve GPU kombinasyonu göz önüne alındığında, sistemin içinde güçlü bir soğutma sistemi de görmemiz kuvvetle muhtemel.
RedMagic oyun dizüstü bilgisayarı, yalnızca bu konfigürasyonla gelmeyebilir. 3C sertifikasyon sitesine göre, laptop 280W güç adaptörüyle gelecek. Şu an için bilinenler bunlarla sınırlı ve fiyatının ne kadar olacağına dair de bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.