RedMagic, ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını yakında tanıtacak

Tam Boyutta Gör RedMagic, ilk oyun dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son yayınlanan tanıtım posterine göre, markanın ilk oyuncu laptopunu Haziran ayında göreceğiz. Ancak, tasarımına ve teknik özelliklerine dair resmî olarak paylaşılan hiçbir detay yok. Neyse ki, Geekbench’te ortaya çıktığından birkaç donanımını biliyoruz.

En iyi oyuncu bilgisayarı önerileri 1 ay önce eklendi

Geekbench listesine göre “GN001J” model numaralı RedMagic oyuncu dizüstüsü, Intel Core i9 13950HX işlemciye sahip olacak. Bu, Raptor Lake serisinden üst düzey bir mobil işlemci ve bir nesil geride olmasına rağmen, AAA oyunlarını ve yoğun kaynak tüketen uygulamaları sorunsuzca çalıştırabilecek güçte. Dizüstü, ayrıca tüm oyunları maksimum ayarlarda kolayca çalıştırabilen üst düzey bir mobil ekran kartı olan Nvidia RTX 4070’e sahip olacak. Güçlü CPU ve GPU kombinasyonu göz önüne alındığında, sistemin içinde güçlü bir soğutma sistemi de görmemiz kuvvetle muhtemel.

RedMagic oyun dizüstü bilgisayarı, yalnızca bu konfigürasyonla gelmeyebilir. 3C sertifikasyon sitesine göre, laptop 280W güç adaptörüyle gelecek. Şu an için bilinenler bunlarla sınırlı ve fiyatının ne kadar olacağına dair de bir bilgi yok.

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