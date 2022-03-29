Redmi 10A tanıtıldı: Xiaomi'nin en ucuz akıllı telefonlarından biri

Çinli Xiaomi şirketi, yan kuruluşu Redmi markası altında sessizce yeni bir akıllı telefon modelini duyurdu. Cihaz, üreticinin ürün yelpazesindeki en ucuz akıllı telefonlardan biri olan Redmi 10A.
Redmi 10A, 1600 × 720 piksel çözünürlüğe ve 20:9 ekran oranına sahip 6.53 inçlik ekranla geliyor. Ekranın maksimum parlaklığı 400 nit'e ulaşmakta. Cihazın diğer özellikleri arasında, MediaTek Helio G25 işlemci, 4/6 GB RAM ve 512 GB'a kadar genişletilebilen 64/128 GB dahili bellek yer alıyor
Redmi 10A'nın arka tarafında 13MP ana kamera ve ön tarafında ise 5MP selfie kamerası bulunuyor. Pil kapasitesi 5000 mAh ve 10W (5V2A) şarj ile destekleniyor. Ayrıca iki SIM kart, 4G, Bluetooth 5.0, 3,5 mm kulaklık jakı ve arka panelde bir parmak izi tarayıcısı desteği de mevcut. Redmi 10A, önceden yüklenmiş MIUI 12.5 işletim sistemini çalıştırıyor. Akıllı telefonun kalınlığı 9 mm, ağırlığı ise 194 gram.
Redmi 10A özellikleri
- Ekran: 6,53 inç LCD, HD+, 1600x720 piksel, 20:9, 400 nit
- İşlemci: MediaTek Helio G25.
- RAM: 4 veya 6 GB.
- Dahili bellek: 64 veya 128 GB, microSD kart yuvası (512 GB'a kadar).
- İşletim sistemi: MIUI 12.5 arayüzüyle Android 11
- Ön kamera: 5 MP.
- Ana kamera: 13 MP + LED flaş.
- Pil: 5.000 mAh.
- Bağlantı Noktaları: Micro USB, 3,5 mm kulaklık jakı.
- Diğer: Parmak izi tarayıcı, iki SIM kart yuvası.
Redmi 10A fiyatı
Akıllı telefon gümüş, mavi ve siyah olmak üzere üç renkte satışa sunulacak. Fiyatlandırma ise şu şekilde:
- 4 GB RAM ve 64 GB ROM - 110 dolar
- 4 GB RAM ve 128 GB ROM - 125 dolar
- 6 GB RAM ve 128 GB ROM - 141 dolar
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Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"