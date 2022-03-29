Redmi 10A tanıtıldı: Xiaomi'nin en ucuz akıllı telefonlarından biri

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Çinli Xiaomi şirketi, yan kuruluşu Redmi markası altında sessizce yeni bir akıllı telefon modelini duyurdu. Cihaz, üreticinin ürün yelpazesindeki en ucuz akıllı telefonlardan biri olan Redmi 10A.

Nothing Phone (1) akıllı telefonun teknik özellikleri sızdı 1 gün önce eklendi

Redmi 10A, 1600 × 720 piksel çözünürlüğe ve 20:9 ekran oranına sahip 6.53 inçlik ekranla geliyor. Ekranın maksimum parlaklığı 400 nit'e ulaşmakta. Cihazın diğer özellikleri arasında, MediaTek Helio G25 işlemci, 4/6 GB RAM ve 512 GB'a kadar genişletilebilen 64/128 GB dahili bellek yer alıyor

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Redmi 10A'nın arka tarafında 13MP ana kamera ve ön tarafında ise 5MP selfie kamerası bulunuyor. Pil kapasitesi 5000 mAh ve 10W (5V2A) şarj ile destekleniyor. Ayrıca iki SIM kart, 4G, Bluetooth 5.0, 3,5 mm kulaklık jakı ve arka panelde bir parmak izi tarayıcısı desteği de mevcut. Redmi 10A, önceden yüklenmiş MIUI 12.5 işletim sistemini çalıştırıyor. Akıllı telefonun kalınlığı 9 mm, ağırlığı ise 194 gram.

Redmi 10A özellikleri

Ekran: 6,53 inç LCD, HD+, 1600x720 piksel, 20:9, 400 nit

6,53 inç LCD, HD+, 1600x720 piksel, 20:9, 400 nit İşlemci: MediaTek Helio G25.

MediaTek Helio G25. RAM: 4 veya 6 GB.

4 veya 6 GB. Dahili bellek: 64 veya 128 GB, microSD kart yuvası (512 GB'a kadar).

64 veya 128 GB, microSD kart yuvası (512 GB'a kadar). İşletim sistemi: MIUI 12.5 arayüzüyle Android 11

MIUI 12.5 arayüzüyle Android 11 Ön kamera: 5 MP.

5 MP. Ana kamera: 13 MP + LED flaş.

13 MP + LED flaş. Pil: 5.000 mAh.

5.000 mAh. Bağlantı Noktaları: Micro USB, 3,5 mm kulaklık jakı.

Micro USB, 3,5 mm kulaklık jakı. Diğer: Parmak izi tarayıcı, iki SIM kart yuvası.

Redmi 10A fiyatı

Akıllı telefon gümüş, mavi ve siyah olmak üzere üç renkte satışa sunulacak. Fiyatlandırma ise şu şekilde:

4 GB RAM ve 64 GB ROM - 110 dolar

4 GB RAM ve 128 GB ROM - 125 dolar

6 GB RAM ve 128 GB ROM - 141 dolar

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