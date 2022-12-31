Redmi'den 2022'nin son sürprizi: Bütçe dostu Redmi 12C tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Redmi markası 2022'nin son gününde yeni amiral gemileri Redmi K60 ve K60 Pro'yu satışa sunarak Çin'deki hayranlarına büyük bir hediye verdi. Ancak tüm sürprizler bununla sınırlı değil. Şirket bugün son derece uygun fiyatlı Redmi 12C'yi de tanıttı.

Redmi K60 ve Redmi K60 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 gün önce eklendi

MediaTek Helio G85 yonga setini temel alan akıllı telefon 4/6 GB LPDDR4X RAM ve 64/128 GB eMMC 5.1 depolama birimiyle sunuluyor. Ön yüzünde 1650 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 6.71 inçlik IPS ekran var.

Tam Boyutta Gör

50 megapiksel ana kamera ve 5.000 mAh pil

Redmi yeni bütçe dostu modelinde 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel ikinci kamera içeren çift kamera sistemine yer vermiş. Cihazda 5 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca 10W şarj destekli 5.000 mAh pil, Bluetooth 5.1 modülü ve arka tarafında bir parmak izi tarayıcısı mevcut.

Tam Boyutta Gör

Redmi 12C'nin kalınlığı 8.77 mm, ağırlığı ise 192 gram. Kutudan Android 13 işletim sistemi tabanlı MIUI 12 ile çıkıyor. Akıllı telefonun Çin dışında satılıp satılmayacağı belli değil. Donanım konfigürasyonuna göre değişen fiyat etiketleri ise aşağıda.

Redmi 12C Fiyatları:

4/64 GB - 100 dolar

4/128 GB - 115 dolar

6/128 GB - 130 dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.