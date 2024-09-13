Redmi 14R 5G ucuz 5G telefon furyasına dahil oluyor

Redmi 14R 5G özellikleri ve fiyatı
- 6.88 inçlik 1640x720 piksel LCD ekran
- Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti
- 4GB RAM
- 128GB depolama
- 13MP arka kamera
- 5MP arka kamera
- 5160mAh batarya, 18W hızlı şarj
- 155$
Redmi 14R 5G akıllı telefon modeli giriş seviyesinde tüketicilere dişe dokunur özellikler sunmayı amaçlıyor. 120Hz ekran tazeleme hızı, 600 nite kadar ekran parlaklığı, kutuda 10W adaptör, yan parmak izi okuyucu, çift SIM yuvası, Android 14 tabanlı HyperOS bunlar arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.