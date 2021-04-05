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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi 20X afişi ortaya çıktı

    Redmi 20X modelinde 6.5 inçlik IPS LCD ekran, Dimensity 700 5G yonga seti, 5000mAh kapasiteli batarya, 48MP ana sensör gibi özellikler olması bekleniyor.
    05 Nisan 2021, 20:20 (1 hf.)
    4,7b
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi 20X afişi ortaya çıktı
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    Xiaomi’nin farklı bölgelerde farklı isimlendirme ile akıllı telefon satış stratejisi devam ediyor. Firma yakın dönemde Çin’de Redmi 20X akıllı telefon modelini duyuracak. Model Redmi Note 10 5G temelinde yükseliyor.

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    Redmi 20X neler sunuyor?

    Redmi 20X geçen yılın Redmi 10X 5G modelinin yerini alacak ve en uygun fiyatlı 5G telefonlarından birisi olacak. 6.5 inçlik IPS LCD ekranda Full HD+ çözünürlük sunan telefon 90Hz tazeleme hızına ulaşıyor.

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    Dimensity 700 5G yonga setinden gücün alan telefonda 5000mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenmiş. 48MP+2MP+2MP arka kamera ve 8MP ön kamerası olan telefonun 4GB/128GB seçeneği 152$ civarında satılacak.

    Hızla büyüyen 5G trendinden en iyi şekilde faydalanmak için Xiaomi ardı ardına yeni veya yenidne isimlendirilmiş modeller hazırlamaya devam ediyor. Redmi 20X modelinin diğer bölgeler için 4G versiyonu olacak mı şimdilik bilinmiyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/05/redmi-20x-poster-reveals-pricing-design-key-specs-and-color-variants/
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    150 dolar için iyi cihaz. ülkemizde redmi 9c yerine bu üretilse keşke. 9c çok dnadik.
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    volcy123 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her güne yeni bir model..
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    dugers (syt dgr) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) volcy123
    Redmi note 10 5G modelini çin pazarı için isimini değiştirip satıyor. Aynı model farklı isim.
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