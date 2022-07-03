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Redmi markası ürün yelpazesini yeni bir monitörle genişletti. Çinli şirket ev ve ofis kullanımı için tasarlanmış uygun fiyatlı bir Redmi Display modeli piyasaya sürdü.

Xiaomi 12S serisi için ön sipariş sayısı 250 binin üzerinde 22 sa. önce eklendi

Monitör 1920 x 1080 piksel çözünürlük, 75 Hz yenileme hızı, 3000:1 kontrast oranı ve 300 nit maksimum parlaklık sunan 21.45 inç ekrana sahip. Panel ayrıca 8 bit renk derinliği ve 178 derecelik görüş açısına sahip.

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Fiyat etiketi de açıklandı

NTSC renk gamının %72'sini kapsayan ekran, TUV düşük mavi ışık sertifikası sayesinde göz yorgunluğunu en aza indiriyor. Monitörde HDMI ve VGA bağlantı noktaları mevcut. Ayrıca ayarlanabilir stand ile geliyor.

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21.5 inçlik Redmi Display şu an için Xiaomi Mall, Jingdong Mall ve Çin'deki diğer e-ticaret sitelerinde ön siparişe açıldı. Fiyat etiketi 74 dolar. Monitörün uluslararası pazarda satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

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Redmi, 21.5 inçlik yeni bir monitör çıkardı: 74 dolar