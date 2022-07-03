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    Redmi, 21.5 inçlik yeni bir monitör çıkardı: 74 dolar

    Redmi uygun fiyat etiketi taşıyan 21.5 inçlik yeni bir monitör piyasaya sürdü. Redmi Display ailesine katılan cihaz ev ve ofis kullanımı için ideal bir model olarak öne çıkıyor.
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    Redmi, 21.5 inçlik yeni bir monitör çıkardı: 74 dolar
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    Redmi markası ürün yelpazesini yeni bir monitörle genişletti. Çinli şirket ev ve ofis kullanımı için tasarlanmış uygun fiyatlı bir Redmi Display modeli piyasaya sürdü.

    Monitör 1920 x 1080 piksel çözünürlük, 75 Hz yenileme hızı, 3000:1 kontrast oranı ve 300 nit maksimum parlaklık sunan 21.45 inç ekrana sahip. Panel ayrıca 8 bit renk derinliği ve 178 derecelik görüş açısına sahip.

    Redmi, 21.5 inçlik yeni bir monitör çıkardı: 74 dolar
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    Fiyat etiketi de açıklandı

    NTSC renk gamının %72'sini kapsayan ekran, TUV düşük mavi ışık sertifikası sayesinde göz yorgunluğunu en aza indiriyor. Monitörde HDMI ve VGA bağlantı noktaları mevcut. Ayrıca ayarlanabilir stand ile geliyor.

    Redmi, 21.5 inçlik yeni bir monitör çıkardı: 74 dolar
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    21.5 inçlik Redmi Display şu an için Xiaomi Mall, Jingdong Mall ve Çin'deki diğer e-ticaret sitelerinde ön siparişe açıldı. Fiyat etiketi 74 dolar. Monitörün uluslararası pazarda satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

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