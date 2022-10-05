Xiaomi şimdi de Redmi A1+ modelini duyurdu

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Ucuz akıllı telefon segmentinde rakiplerine alan bırakmak istemeyen Xiaomi, benzer telefonları farklı isimlendirmeler altında pazarlamaya devam ediyor. Bu kez Redmi A1+ modeli piyasaya çıkıyor.

Redmi A1+ özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.52 inç LCD, HD+, 60 Hz

İşlemci: MediaTek Helio A22

RAM: 3GB LPDDR4x

Depolama: 32 GB (microSD kart yuvası var)

İşletim sistemi: Android 12 Go Edition

Arka kamera: 8MP + 0.3MP

Ön kamera: 5 megapiksel

Batarya: 5.000 mAh, 10W şarj

Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 5.0, GNSS

Boyutlar: 164.9 x 76.75 x 9.1 mm

Fiyatı: 85 dolar

Redmi A1 tanıtıldı: Saf Android deneyimi ve 80 dolar fiyat 4 hf. önce eklendi

Redmi A1+ aslında orijinal modelden farklı değil. Sadece RAM miktarı biraz arttırılmış ancak yardımcı kamera çözünürlüğü düşürülmüş. Ekran 120Hz dokunmatik tarama ve 400 nit parlaklık değeri sunuyor. Asya ve Afrika pazarı için hazırlandığı tahmin edilen Redmi A1+ modeli saf Android deneyimi sunuyor ve yine çok uygun bir fiyat etiketi ile geliyor.

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Redmi A1 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı