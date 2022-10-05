Xiaomi şimdi de Redmi A1+ modelini duyurdu

Ucuz akıllı telefon segmentinde rakiplerine alan bırakmak istemeyen Xiaomi, benzer telefonları farklı isimlendirmeler altında pazarlamaya devam ediyor. Bu kez Redmi A1+ modeli piyasaya çıkıyor.
Redmi A1+ özellikleri ve fiyatı
- Ekran: 6.52 inç LCD, HD+, 60 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio A22
- RAM: 3GB LPDDR4x
- Depolama: 32 GB (microSD kart yuvası var)
- İşletim sistemi: Android 12 Go Edition
- Arka kamera: 8MP + 0.3MP
- Ön kamera: 5 megapiksel
- Batarya: 5.000 mAh, 10W şarj
- Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 5.0, GNSS
- Boyutlar: 164.9 x 76.75 x 9.1 mm
- Fiyatı: 85 dolar
Redmi A1+ aslında orijinal modelden farklı değil. Sadece RAM miktarı biraz arttırılmış ancak yardımcı kamera çözünürlüğü düşürülmüş. Ekran 120Hz dokunmatik tarama ve 400 nit parlaklık değeri sunuyor. Asya ve Afrika pazarı için hazırlandığı tahmin edilen Redmi A1+ modeli saf Android deneyimi sunuyor ve yine çok uygun bir fiyat etiketi ile geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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