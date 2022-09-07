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    Redmi A1 tanıtıldı: Saf Android deneyimi ve 80 dolar fiyat

    Xiaomi ultra düşük fiyat etiketine sahip yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon piyasaya sürdü. MediaTek Helio A22 işlemciden güç alan Redmi A1, saf Android deneyimi sunuyor.
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    Redmi A1 tanıtıldı: Saf Android deneyimi ve 80 dolar fiyat
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    Xiaomi "ultra bütçe dostu" yeni bir akıllı telefon duyurdu. Redmi A1 adı altında sunulan model giriş seviyesi cihazlara yönelik Android 12 Go Edition işletim sistemiyle çalışıyor. MIUI arayüzü içermeyen cihazın en dikkat çeken özelliği saf Android deneyimi sunması.

    Redmi A1, 60 Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlüğe sahip 6.52 inç LCD ekran taşıyor. Ön yüzünde 5 megapiksel selfie kamerası içeren su damlası şeklinde bir çentik var. Arka tarafonda ise 8 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan çift kamera sistemi görev yapıyor.

    Redmi A1 tanıtıldı: Saf Android deneyimi ve 80 dolar fiyat
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    MediaTek işlemci ve 5.000 mAh pil

    Akıllı telefon MediaTek'in dört çekirdekli Helio A22 yonga setiyle karşımıza çıktı. Bu işlemciye 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Cihaz siyah, açık yeşil ve mavi olmak üzere üç renk seçeneği ile tüketicilere sunulacak.

    Redmi A1 tanıtıldı: Saf Android deneyimi ve 80 dolar fiyat
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    Redmi A1'in diğer özelliklerini 10W şarj destekli 5.000 mAh pil ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. Deri dokulu arka panel kaplaması cihaza şıklık katan bir detay olarak göze çarpıyor. Akıllı telefon 80 dolar fiyatla satılacak.

    Redmi A1 Özellikleri ve Fiyatı

    • Ekran: 6.52 inç LCD, HD+, 60 Hz
    • İşlemci: MediaTek Helio A22
    • RAM: 2 GB
    • Depolama: 32 GB (microSD kart yuvası var)
    • İşletim sistemi: Android 12 Go Edition
    • Arka kamera: 8 + 2 megapiksel
    • Ön kamera: 5 megapiksel
    • Batarya: 5.000 mAh, 10W şarj
    • Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 5.0, GNSS
    • Boyutlar: 164.9 x 76.75 x 9.09 mm
    • Ağırlık: 192 gr
    • Renk: Siyah, Açık Yeşil, Açık Mavi
    • Fiyatı: 80 dolar
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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 2 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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