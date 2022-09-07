Redmi A1 tanıtıldı: Saf Android deneyimi ve 80 dolar fiyat

Tam Boyutta Gör

Xiaomi "ultra bütçe dostu" yeni bir akıllı telefon duyurdu. Redmi A1 adı altında sunulan model giriş seviyesi cihazlara yönelik Android 12 Go Edition işletim sistemiyle çalışıyor. MIUI arayüzü içermeyen cihazın en dikkat çeken özelliği saf Android deneyimi sunması.

Realme Watch 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 sa. önce eklendi

Redmi A1, 60 Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlüğe sahip 6.52 inç LCD ekran taşıyor. Ön yüzünde 5 megapiksel selfie kamerası içeren su damlası şeklinde bir çentik var. Arka tarafonda ise 8 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan çift kamera sistemi görev yapıyor.

Tam Boyutta Gör

MediaTek işlemci ve 5.000 mAh pil

Akıllı telefon MediaTek'in dört çekirdekli Helio A22 yonga setiyle karşımıza çıktı. Bu işlemciye 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Cihaz siyah, açık yeşil ve mavi olmak üzere üç renk seçeneği ile tüketicilere sunulacak.

Tam Boyutta Gör

Redmi A1'in diğer özelliklerini 10W şarj destekli 5.000 mAh pil ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. Deri dokulu arka panel kaplaması cihaza şıklık katan bir detay olarak göze çarpıyor. Akıllı telefon 80 dolar fiyatla satılacak.

Redmi A1 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6.52 inç LCD, HD+, 60 Hz

6.52 inç LCD, HD+, 60 Hz İşlemci: MediaTek Helio A22

MediaTek Helio A22 RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB (microSD kart yuvası var)

32 GB (microSD kart yuvası var) İşletim sistemi: Android 12 Go Edition

Android 12 Go Edition Arka kamera: 8 + 2 megapiksel

8 + 2 megapiksel Ön kamera: 5 megapiksel

5 megapiksel Batarya: 5.000 mAh, 10W şarj

5.000 mAh, 10W şarj Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 5.0, GNSS

4G LTE, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 5.0, GNSS Boyutlar: 164.9 x 76.75 x 9.09 mm

164.9 x 76.75 x 9.09 mm Ağırlık: 192 gr

192 gr Renk: Siyah, Açık Yeşil, Açık Mavi

Siyah, Açık Yeşil, Açık Mavi Fiyatı: 80 dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Redmi A1 tanıtıldı: Saf Android deneyimi ve 80 dolar fiyat