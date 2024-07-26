Google Pixel Watch 3, gelişmiş bağlantı seçenekleri ile geliyor

Google Pixel Watch 3 modeliyle ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bu akıllı saatin Avrupa fiyatlarının sızdırılmasının ardından, şimdi de cihaz Singapur'un IMDA sertifikasyon sitesinde ve FCC sertifikasyon veritabanında görüldü.
IMDA sertifikasyonu, Pixel Watch 3'ün Ultra geniş bant (UWB) teknolojisine sahip olacağını doğruladı. Bu teknoloji, akıllı saatlerde daha iyi navigasyon ve gelişmiş bağlantı imkânları sunuyor. Ayrıca Google’ın farklı bağlantı seçeneklerine sahip birkaç model üzerinde daha çalıştığı da biliniyor.
Şu ana kadar gelen bilgilere göre hücresel model, GBDU9 model numarasıyla tanımlanırken; UWB, Wi-Fi 6 ve Bluetooth bağlantılarını destekliyor. Ayrıca FCC dosyalarında GG3HH, GRY0E ve GGE4J model numaraları da tespit edildi. GBDU9 ve GRY0E modelleri LTE bağlantısını desteklerken, GG3HH ve GGE4J modelleri sadece Wi-Fi ve Bluetooth ile sınırlı kalacak.
Sızdırılan bilgilere göre Pixel Watch 3, 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı boyutta satışa sunulacak. Geçtiğimiz günlerde bu cihazın Avrupa fiyatları da sızdırılmıştı. Buna göre yeni modellerin fiyatı 399 dolardan başlarken, donanım ve özelliklerine göre en yüksek fiyat ise 549 dolar olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.