Google Pixel Watch 3, gelişmiş bağlantı seçenekleri ile geliyor

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Google Pixel Watch 3 modeliyle ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bu akıllı saatin Avrupa fiyatlarının sızdırılmasının ardından, şimdi de cihaz Singapur'un IMDA sertifikasyon sitesinde ve FCC sertifikasyon veritabanında görüldü.

IMDA sertifikasyonu, Pixel Watch 3'ün Ultra geniş bant (UWB) teknolojisine sahip olacağını doğruladı. Bu teknoloji, akıllı saatlerde daha iyi navigasyon ve gelişmiş bağlantı imkânları sunuyor. Ayrıca Google’ın farklı bağlantı seçeneklerine sahip birkaç model üzerinde daha çalıştığı da biliniyor.

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Şu ana kadar gelen bilgilere göre hücresel model, GBDU9 model numarasıyla tanımlanırken; UWB, Wi-Fi 6 ve Bluetooth bağlantılarını destekliyor. Ayrıca FCC dosyalarında GG3HH, GRY0E ve GGE4J model numaraları da tespit edildi. GBDU9 ve GRY0E modelleri LTE bağlantısını desteklerken, GG3HH ve GGE4J modelleri sadece Wi-Fi ve Bluetooth ile sınırlı kalacak.

Sızdırılan bilgilere göre Pixel Watch 3, 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı boyutta satışa sunulacak. Geçtiğimiz günlerde bu cihazın Avrupa fiyatları da sızdırılmıştı. Buna göre yeni modellerin fiyatı 399 dolardan başlarken, donanım ve özelliklerine göre en yüksek fiyat ise 549 dolar olacak.

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