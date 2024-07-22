Tam Boyutta Gör Xiaomi Mi Band 9 Seramik versiyonu, 1.1.162 numaralı yeni bir firmware güncellemesi aldı. Bu güncellemeyle birlikte uyku sağlığınızı ve genel kullanıcı deneyiminizi daha da iyileştirecek birçok yeni özellik eklendi.

1.1.162 güncellemesi ile yeni özellikler eklendi

Güncelleme ile gelen yenilikler şu şekilde:

Uyku ritmi izleme: Uyku düzeninizi ve ritminizi takip edebilecek.

Uyku düzeninizi ve ritminizi takip edebilecek. Egzersiz verisi ekranı: Spor yaparken verilerinizi daha büyük bir ekrana yansıtabileceksiniz.

Spor yaparken verilerinizi daha büyük bir ekrana yansıtabileceksiniz. Uyku apnesi araştırması: Uyku apnesi ile ilgili araştırmaları destekleyecek özellikler eklendi.

Uyku apnesi ile ilgili araştırmaları destekleyecek özellikler eklendi. Nintendo Switch desteği: Tencent Nintendo Switch’te Just Dance oyunu için destek geldi.

Tencent Nintendo Switch’te Just Dance oyunu için destek geldi. Takvim: Takvim işlevi eklendi.

Takvim işlevi eklendi. Uyku solunum hızı izleme: Mi Band 9 uyku sırasında solunum hızınızı izleyebilecek.

Xiaomi Smart Band 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün önce eklendi

Bu yeniliklerin dışında bilinen bazı sorunlar da giderildi. Xiaomi Mi Band 9, yeni mat dokulu metal gövdesi ile beğenileri kazanmıştı. Siyah, gümüş, mavi ve pembe altın renk seçenekleri de bulunuyor. Ayrıca beyaz seramik özel versiyonu da mevcut.

Bu seramik versiyon zarif ve lüks bir his veriyor. Ayrıca deri, örgü ve metal kayış seçenekleride mevcut. Xiaomi Mi Band 9 modeli NFC araba anahtarı desteği ve 21 gün süren pil ömrü ile kendi rakiplerinden ayrışan birçok özelliğe sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Xiaomi Mi Band 9 için yeni güncelleme yayınlandı