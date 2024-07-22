Xiaomi Mi Band 9 için yeni güncelleme yayınlandı

1.1.162 güncellemesi ile yeni özellikler eklendi
Güncelleme ile gelen yenilikler şu şekilde:
- Uyku ritmi izleme: Uyku düzeninizi ve ritminizi takip edebilecek.
- Egzersiz verisi ekranı: Spor yaparken verilerinizi daha büyük bir ekrana yansıtabileceksiniz.
- Uyku apnesi araştırması: Uyku apnesi ile ilgili araştırmaları destekleyecek özellikler eklendi.
- Nintendo Switch desteği: Tencent Nintendo Switch’te Just Dance oyunu için destek geldi.
- Takvim: Takvim işlevi eklendi.
- Uyku solunum hızı izleme: Mi Band 9 uyku sırasında solunum hızınızı izleyebilecek.
Bu yeniliklerin dışında bilinen bazı sorunlar da giderildi. Xiaomi Mi Band 9, yeni mat dokulu metal gövdesi ile beğenileri kazanmıştı. Siyah, gümüş, mavi ve pembe altın renk seçenekleri de bulunuyor. Ayrıca beyaz seramik özel versiyonu da mevcut.
Bu seramik versiyon zarif ve lüks bir his veriyor. Ayrıca deri, örgü ve metal kayış seçenekleride mevcut. Xiaomi Mi Band 9 modeli NFC araba anahtarı desteği ve 21 gün süren pil ömrü ile kendi rakiplerinden ayrışan birçok özelliğe sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.