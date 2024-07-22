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    Galaxy Ring, Samsung olmayan telefonlarla da kullanılabiliyor

    Samsung, Galaxy Ring'i tanıtırken uyumluluktan bahsetmediğinden yüzüğün yalnızca Samsung telefonlarla kullanılabileceği düşünüldü ancak incelemelerde öyle olmadığı ortaya çıktı.
    galaxy ring samsung olmayan telefonlarla kullanılabiliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Ring’in tanıtımı sırasında yüzüğün yalnızca kendi telefonlarıyla çalıştığına inandıracak şekilde konuştu. Akıllı yüzüğün ürün sayfasına da bakıldığında Galaxy Ring’in yalnızca Samsung telefonlarla çalıştığı düşünülebilir. Ancak, yüzüğü inceleme fırsatı bulan kişiler Samsung olmayan telefonlarla da kullanılabildiğini ortaya çıkardı.

    YouTuber M. Brandon Lee, Galaxy Ring’in Nothing telefonla çalıştığını gösterdi. Yüzüğü başka bir Android telefonda kullanmak için Google Play Store’dan Galaxy Wearable uygulamasını yüklemek gerekiyor. Kurulum işlemi sırasında Samsung Sağlık ve SmartThings uygulamasının da yüklenmesi isteniyor.

    Galaxy Ring’in tüm özelliklerini kullanabilmek için Galaxy AI destekleyen Samsung telefonla eşleştirilmesi gerekiyor. Enerji puanı ve Galaxy AI sağlık önerileri gibi özellikler sizin için önemli değilse ve Samsung olmayan bir Android telefon kullanıyorsanız Galaxy Ring’i eşleştirip temel özelliklerini kullanabilirsiniz.

    Galaxy Ring, titanyumdan yapılmış hafif bir akıllı yüzük. İçinde kalp atış hızınızı, uykunuzu (süre, kalite ve aşamalar), sıcaklığınızı ve egzersizlerinizi ölçebilen ve takip edebilen sağlık sensörleri (ivme ölçer, biyoaktif sensör ve sıcaklık sensörü) bulunuyor ancak GPS’i yok. Akıllı yüzük, uykunuza, sıcaklığınıza ve egzersizlerinize göre size günlük Enerji Puanı veriyor. Bu puana dayanarak, egzersiz yapmak ve fitness hedeflerinize ulaşmak için iyi bir gün olup olmadığına karar veriyorsunuz. Toza ve suya dayanıklılık (100 metre) için IP68 derecesine sahip. Son olarak, yüzüğü tek şarjla 6-7 gün kullanabiliyorsunuz ve USB-C portu üzerinden özel kutusunda şarj oluyor.

    Galaxy Ring fiyatı ne kadar?

    Samsung Galaxy Ring, titanyum siyah, titanyum altın ve titanyum gümüş olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Yüzük Türkiye’de henüz satışta değil, Amerika’da 400 dolar fiyatla satışta.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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