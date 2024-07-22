Galaxy Ring, Samsung olmayan telefonlarla da kullanılabiliyor

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Ring’in tanıtımı sırasında yüzüğün yalnızca kendi telefonlarıyla çalıştığına inandıracak şekilde konuştu. Akıllı yüzüğün ürün sayfasına da bakıldığında Galaxy Ring’in yalnızca Samsung telefonlarla çalıştığı düşünülebilir. Ancak, yüzüğü inceleme fırsatı bulan kişiler Samsung olmayan telefonlarla da kullanılabildiğini ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy Ring yok satıyor; Stoklar tükenmiş durumda 6 gün önce eklendi

YouTuber M. Brandon Lee, Galaxy Ring’in Nothing telefonla çalıştığını gösterdi. Yüzüğü başka bir Android telefonda kullanmak için Google Play Store’dan Galaxy Wearable uygulamasını yüklemek gerekiyor. Kurulum işlemi sırasında Samsung Sağlık ve SmartThings uygulamasının da yüklenmesi isteniyor.

Galaxy Ring’in tüm özelliklerini kullanabilmek için Galaxy AI destekleyen Samsung telefonla eşleştirilmesi gerekiyor. Enerji puanı ve Galaxy AI sağlık önerileri gibi özellikler sizin için önemli değilse ve Samsung olmayan bir Android telefon kullanıyorsanız Galaxy Ring’i eşleştirip temel özelliklerini kullanabilirsiniz.

Galaxy Ring, titanyumdan yapılmış hafif bir akıllı yüzük. İçinde kalp atış hızınızı, uykunuzu (süre, kalite ve aşamalar), sıcaklığınızı ve egzersizlerinizi ölçebilen ve takip edebilen sağlık sensörleri (ivme ölçer, biyoaktif sensör ve sıcaklık sensörü) bulunuyor ancak GPS’i yok. Akıllı yüzük, uykunuza, sıcaklığınıza ve egzersizlerinize göre size günlük Enerji Puanı veriyor. Bu puana dayanarak, egzersiz yapmak ve fitness hedeflerinize ulaşmak için iyi bir gün olup olmadığına karar veriyorsunuz. Toza ve suya dayanıklılık (100 metre) için IP68 derecesine sahip. Son olarak, yüzüğü tek şarjla 6-7 gün kullanabiliyorsunuz ve USB-C portu üzerinden özel kutusunda şarj oluyor.

Galaxy Ring fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy Ring, titanyum siyah, titanyum altın ve titanyum gümüş olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Yüzük Türkiye’de henüz satışta değil, Amerika’da 400 dolar fiyatla satışta.

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