Redmi Watch 3, Band 2 ve Buds 4 Pro için Türkiye fiyatları açıklandı

Türkiye’de düzenlenen etkinlik kapsamında Redmi Note 12 akıllı telefon serisinin yanında Redmi Watch 3, Redmi Band 2 ve Redmi Buds 4 Pro için Türkiye fiyatları da açıklandı.