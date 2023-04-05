Redmi Watch 3, Band 2 ve Buds 4 Pro için Türkiye fiyatları açıklandı

2
Oy Ver
Redmi Watch 3 Türkiye fiyatı
Redmi Smart Band 2 Türkiye fiyatı
Redmi Buds 4 Pro Türkiye fiyatı
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı