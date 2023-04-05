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    Redmi Watch 3, Band 2 ve Buds 4 Pro için Türkiye fiyatları açıklandı

    Türkiye’de düzenlenen etkinlik kapsamında Redmi Note 12 akıllı telefon serisinin yanında Redmi Watch 3, Redmi Band 2 ve Redmi Buds 4 Pro için Türkiye fiyatları da açıklandı.
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    Redmi Watch 3, Band 2 ve Buds 4 Pro Türkiye fiyatları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Redmi Watch 3, Redmi Band 2 ve Redmi Buds 4 Pro için Türkiye fiyatları açıklandı. Tüm üç model de Redmi Note 12 serisinde olduğu gibi yine Nisan ayı içerisinde raflardaki yerini alacak. Ürünlerin fiyatları ve diğer detayları ise haberimizde.

    Redmi Watch 3 Türkiye fiyatı

    Redmi Watch 3, Band 2 ve Buds 4 Pro Türkiye fiyatları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Bir akıllı saat olan Redmi Watch 3, 1.75 inç AMOLED ekranında 600 nit parlaklık sunuyor. Her Zaman Açık Ekran desteği sunan cihaz, bağımsız GPS ve 121 spor moduna sahip. Kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku ve stres takibi, nefes egzersizi, adet döngüsü izleme yetenekler de saatin bünyesinde bulunuyor. Tek şarj ile 12 günlük pil ömrü sunan Redmi Watch 3’ün Türkiye fiyatı ise 1.999 TL olarak açıklandı.

    Redmi Smart Band 2 Türkiye fiyatı

    Redmi Watch 3, Band 2 ve Buds 4 Pro Türkiye fiyatları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Redmi Smart Band 2 ise adından da anlaşılacağı üzere bir akıllı bileklik. 1.47 inçlik TFT ekrana sahip olan ürün Uyku, SpO₂ ve tüm gün kalp atış hızı izleme özelliği sunuyor. 30'dan fazla egzersiz modunu destekleyen bileklik normal kullanımda 14 gün, yoğun kullanımda ise 6 günlük bir pil ömrü vadediyor. Redmi Smart Band 2 Türkiye fiyatı 549 TL. Ürün 6 Nisan’dan itibaren satışa sunulacak.

    Redmi Buds 4 Pro Türkiye fiyatı

    Redmi Watch 3, Band 2 ve Buds 4 Pro Türkiye fiyatları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Son olarak kablosuz kulak içi kulaklık Redmi Buds 4 Pro bulunuyor. Bluetooth 5.3’lü Buds 4 Pro, gelişmiş LDAC ses codec'i destekleyerek yüksek çözünürlüklü ses arayanlara göz kırpıyor. 43 dB seviyesine kadar aktif gürültü engelleme özelliğinin yer aldığı Buds 4 Pro, tek şark ile 9 saatlik kullanım sunuyor. Şarj kutusu ile bu süre 36 saate kadar çıkıyor. Redmi’ye göre 5 dakikalık şarj ile 2 saatlik bir müzik çalma süresi elde ediliyor. Redmi Buds 4 Pro Türkiye fiyatı ise 1.499 TL.
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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