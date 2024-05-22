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    Anlık Bildirim

    Merakla beklenen Samsung Galaxy Ring’in fiyatı ortaya çıktı

    Samsung’un merakla beklenen akıllı yüzüğü Galaxy Ring, bu yılın ikinci yarısında kullanıcılarla buluşacak. Şimdi de Galaxy Ring için muhtmeel fiyat bilgisi paylaşıldı.
    Merakla beklenen Samsung Galaxy Ring’in fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Ocak ayında düzenlenen Unpacked etkinliğinde Galaxy Ring'i duyurmuş ve kullanıcılarda merak uyandırmayı başarmıştı. Bu yılın başlarında Mobil Dünya Kongresi'nde sergilen cihazın özellikleri ve fiyatı ise halen netleşmiş değil. Ancak bu gizem yavaş yavaş sonlanmaya başladı. Galaxy Ring, beklenenden daha pahalı olabilir.

    Samsung Galaxy Ring beklenenden pahalı olabilir

    Kaçıranlar için Galaxy Ring’in şu anda prototip aşamasında olduğu ve bu yılın ikinci çeyreğinde seri üretime gireceği söyleniyor. Daha önceki sızıntılar ise cihazın fiyatı hakkında bizlere kaba bir tahmin veriyordu, ancak gerçek çok daha farklı olabilir. SamMobile'dan alınan bilgilere göre Galaxy Ring, yaklaşık 300-350 dolara mal olacak.

    Kıyaslamak gerekirse bu fiyat, Galaxy Watch 6'nın 44mm LTE modelinden ve muhtemelen yakında çıkacak olan Galaxy Watch 7'den bile daha pahalı. Ancak doğrudan rakibi olarak görülen 3. Nesil Oura Ring yaklaşık 300 dolar fiyata sahip. Ayrıca Aoru Ring'in gelişmiş özelliklerin kilidini açmak için aboneliklere bağlı olduğunu hatırlatalım. 

    Galaxy Ring hakkında bilinenler şu an için sızıntılarla sınırlı. Ancak şimdiye kadar yapılan açıklamalara bakıldığında daha çok sağlık takibi bir cihaz olarak konumlandırıldığını anlıyoruz. Bu doğrultuda kalp atış hızı ve uyku izleme gibi sağlık izleme özellikleriyle birlikte çıkacak ve kalp atış hızını, SpO2'yi, adımları, egzersizleri ve uykuyu takip edebilecek 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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