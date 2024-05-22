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Tam Boyutta Gör Samsung, Ocak ayında düzenlenen Unpacked etkinliğinde Galaxy Ring'i duyurmuş ve kullanıcılarda merak uyandırmayı başarmıştı. Bu yılın başlarında Mobil Dünya Kongresi'nde sergilen cihazın özellikleri ve fiyatı ise halen netleşmiş değil. Ancak bu gizem yavaş yavaş sonlanmaya başladı. Galaxy Ring, beklenenden daha pahalı olabilir.

Samsung Galaxy Ring beklenenden pahalı olabilir

Kaçıranlar için Galaxy Ring’in şu anda prototip aşamasında olduğu ve bu yılın ikinci çeyreğinde seri üretime gireceği söyleniyor. Daha önceki sızıntılar ise cihazın fiyatı hakkında bizlere kaba bir tahmin veriyordu, ancak gerçek çok daha farklı olabilir. SamMobile'dan alınan bilgilere göre Galaxy Ring, yaklaşık 300-350 dolara mal olacak.

Kıyaslamak gerekirse bu fiyat, Galaxy Watch 6'nın 44mm LTE modelinden ve muhtemelen yakında çıkacak olan Galaxy Watch 7'den bile daha pahalı. Ancak doğrudan rakibi olarak görülen 3. Nesil Oura Ring yaklaşık 300 dolar fiyata sahip. Ayrıca Aoru Ring'in gelişmiş özelliklerin kilidini açmak için aboneliklere bağlı olduğunu hatırlatalım.

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Galaxy Ring hakkında bilinenler şu an için sızıntılarla sınırlı. Ancak şimdiye kadar yapılan açıklamalara bakıldığında daha çok sağlık takibi bir cihaz olarak konumlandırıldığını anlıyoruz. Bu doğrultuda kalp atış hızı ve uyku izleme gibi sağlık izleme özellikleriyle birlikte çıkacak ve kalp atış hızını, SpO2'yi, adımları, egzersizleri ve uykuyu takip edebilecek

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Merakla beklenen Samsung Galaxy Ring’in fiyatı ortaya çıktı