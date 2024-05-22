Merakla beklenen Samsung Galaxy Ring’in fiyatı ortaya çıktı

Samsung Galaxy Ring beklenenden pahalı olabilir
Kaçıranlar için Galaxy Ring’in şu anda prototip aşamasında olduğu ve bu yılın ikinci çeyreğinde seri üretime gireceği söyleniyor. Daha önceki sızıntılar ise cihazın fiyatı hakkında bizlere kaba bir tahmin veriyordu, ancak gerçek çok daha farklı olabilir. SamMobile'dan alınan bilgilere göre Galaxy Ring, yaklaşık 300-350 dolara mal olacak.
Kıyaslamak gerekirse bu fiyat, Galaxy Watch 6'nın 44mm LTE modelinden ve muhtemelen yakında çıkacak olan Galaxy Watch 7'den bile daha pahalı. Ancak doğrudan rakibi olarak görülen 3. Nesil Oura Ring yaklaşık 300 dolar fiyata sahip. Ayrıca Aoru Ring'in gelişmiş özelliklerin kilidini açmak için aboneliklere bağlı olduğunu hatırlatalım.
Galaxy Ring hakkında bilinenler şu an için sızıntılarla sınırlı. Ancak şimdiye kadar yapılan açıklamalara bakıldığında daha çok sağlık takibi bir cihaz olarak konumlandırıldığını anlıyoruz. Bu doğrultuda kalp atış hızı ve uyku izleme gibi sağlık izleme özellikleriyle birlikte çıkacak ve kalp atış hızını, SpO2'yi, adımları, egzersizleri ve uykuyu takip edebilecekBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.