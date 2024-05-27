Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar: İşte liste

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, merakla beklenen Android 15 güncellemesi için hazırlıklara başladı. Güvenlik Merkezi sayfasında yapılan yeni bir güncellemede ise, Android 15'e güncellenecek Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar ortaya çıktı. Peki yeni güncelleme hangi cihazlara gelecek? İşte Android 15 alacak modeller...

Android 15'e güncellenecek Xiaomi, Redmi ve POCO telefonların listesi

Kaçıranlar için Xiaomi, Android 14'ü ilk benimseyenlerden biriydi ve Xiaomi 13 serisi dahil olmak üzere hızlı bir şekilde kullanıma sundu. Ancak bu sırada, çok sayıda orta seviye ve bütçe odaklı telefonunun listenin çıkarıldığı gördük. Android 15'in resmi çıkış tarihi ise halen Google tarafından açıklanmadı. Ancak Xiaomi hangi cihazların güncelleme alacağını açıkça belirtti. Listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz...

Paylaşılan listenin nihai olmadığını ve sürekli olarak güncellendiğini belirtelim. Bu nedenle Android 15'in gelecekte daha fazla cihaza geleceğini söyleyebiliriz. İşte Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar:

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Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar

Xiaomi14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12 Lite 5G

Android 15 güncellemesi alacak Redmi telefonlar

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13

Redmi Not 12 5G

Redmi 12

Redmi Note 12

Redmi 13C

Redmi Note 12 Pro (4G)

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12S

Redmi Note 12T Pro

Android 15 güncellemesi alacak POCO telefonlar

Poco M6 Pro 5G

Poco F6

Poco F6 Pro

Poco F5

Poco F5 Pro

Poco X6

Poco X6 Pro

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Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar!