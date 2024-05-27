Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar: İşte liste

- Android 15'e güncellenecek Xiaomi, Redmi ve POCO telefonların listesi
- Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar
- Android 15 güncellemesi alacak Redmi telefonlar
- Android 15 güncellemesi alacak POCO telefonlar
- Yorumlar
Android 15'e güncellenecek Xiaomi, Redmi ve POCO telefonların listesi
Kaçıranlar için Xiaomi, Android 14'ü ilk benimseyenlerden biriydi ve Xiaomi 13 serisi dahil olmak üzere hızlı bir şekilde kullanıma sundu. Ancak bu sırada, çok sayıda orta seviye ve bütçe odaklı telefonunun listenin çıkarıldığı gördük. Android 15'in resmi çıkış tarihi ise halen Google tarafından açıklanmadı. Ancak Xiaomi hangi cihazların güncelleme alacağını açıkça belirtti. Listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz...
Paylaşılan listenin nihai olmadığını ve sürekli olarak güncellendiğini belirtelim. Bu nedenle Android 15'in gelecekte daha fazla cihaza geleceğini söyleyebiliriz. İşte Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar:
Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar
- Xiaomi14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12 Lite 5G
Android 15 güncellemesi alacak Redmi telefonlar
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13
- Redmi Not 12 5G
- Redmi 12
- Redmi Note 12
- Redmi 13C
- Redmi Note 12 Pro (4G)
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12T Pro
Android 15 güncellemesi alacak POCO telefonlar
- Poco M6 Pro 5G
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Poco F5
- Poco F5 Pro
- Poco X6
- Poco X6 Pro
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.