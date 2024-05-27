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    Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar: İşte liste

    Teknoloji devi Xiaomi'nin yakında Android 15'e güncelleyeceği Xiaomi, Poco ve Redmi akıllı telefon modellerinin listesi ortaya çıktı. Peki güncelleme hangi telefonlara ulaşacak? İşte liste
    Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, merakla beklenen Android 15 güncellemesi için hazırlıklara başladı. Güvenlik Merkezi sayfasında yapılan yeni bir güncellemede ise, Android 15'e güncellenecek Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar ortaya çıktı. Peki yeni güncelleme hangi cihazlara gelecek? İşte Android 15 alacak modeller...

    Android 15'e güncellenecek Xiaomi, Redmi ve POCO telefonların listesi 

    Kaçıranlar için Xiaomi, Android 14'ü ilk benimseyenlerden biriydi ve Xiaomi 13 serisi dahil olmak üzere hızlı bir şekilde kullanıma sundu. Ancak bu sırada, çok sayıda orta seviye ve bütçe odaklı telefonunun listenin çıkarıldığı gördük. Android 15'in resmi çıkış tarihi ise halen Google tarafından açıklanmadı. Ancak Xiaomi hangi cihazların güncelleme alacağını açıkça belirtti. Listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz...

    Paylaşılan listenin nihai olmadığını ve sürekli olarak güncellendiğini belirtelim. Bu nedenle Android 15'in gelecekte daha fazla cihaza geleceğini söyleyebiliriz. İşte Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar:

    Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar

    • Xiaomi14
    • Xiaomi 14 Pro
    • Xiaomi 14 Ultra
    • Xiaomi 13
    • Xiaomi 13 Pro
    • Xiaomi 13 Ultra
    • Xiaomi 13T Pro
    • Xiaomi 13T
    • Xiaomi 13 Lite
    • Xiaomi 12
    • Xiaomi 12T
    • Xiaomi 12 Pro
    • Xiaomi 12T Pro
    • Xiaomi 12 Lite 5G

    Android 15 güncellemesi alacak Redmi telefonlar

    • Redmi Note 13 Pro
    • Redmi Note 13 Pro 5G
    • Redmi Note 13 Pro+ 5G
    • Redmi Note 13 5G
    • Redmi Note 13 
    • Redmi Not 12 5G
    • Redmi 12
    • Redmi Note 12
    • Redmi 13C
    • Redmi Note 12 Pro (4G)
    • Redmi Note 12 Turbo
    • Redmi Note 12S
    • Redmi Note 12T Pro

    Android 15 güncellemesi alacak POCO telefonlar

    • Poco M6 Pro 5G
    • Poco F6
    • Poco F6 Pro
    • Poco F5
    • Poco F5 Pro
    • Poco X6
    • Poco X6 Pro
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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