Apple, iPhone 13 Pro'da 1 TB depolama kapasitesi sunmayı planlıyor

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Yeni nesil iPhone'lar hakkında ilk detaylar internete sızmaya devam ediyor. Şirkete yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre iPhone 13 modellerinden en az biri, 1 TB dahili depolama alanına sahip olacak.

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Apple'ın iPhone 13 Pro versiyonunda 1 TB maksimum depolama kapasitesi sunmayı planladığı bildiriliyor. Böylelikle şirket akıllı telefonlarındaki en yüksek depolama kapasitesini iki katına çıkarmış olacak.

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Koronavirüs nedeniyle Touch ID geri dönebilir

Hatırlayacağınız üzere 512 GB dahili depolama ile sunulan ilk Apple telefon iPhone XS olmuştu. Daha sonrasında bu kapasite iPhone 11 ve iPhone 12 serilerinin Pro modellerinde de devam ettirildi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle herkesin maske takmak zorunda kalması Face ID sistemi gözden düşürdü. Bu nedenle yeni nesil iPhone'da Touch ID'nin daha modern bir şekilde geri dönmesi bekleniyor.

https://www.ithome.com/0/532/756.htm

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