Apple, iPhone 13 Pro'da 1 TB depolama kapasitesi sunmayı planlıyor

Yeni nesil iPhone'lar hakkında ilk detaylar internete sızmaya devam ediyor. Şirkete yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre iPhone 13 modellerinden en az biri, 1 TB dahili depolama alanına sahip olacak.İlginizi Çekebilir iPhone 13 serisiyle 1 TB depolama seçeneği geliyor
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Apple'ın iPhone 13 Pro versiyonunda 1 TB maksimum depolama kapasitesi sunmayı planladığı bildiriliyor. Böylelikle şirket akıllı telefonlarındaki en yüksek depolama kapasitesini iki katına çıkarmış olacak.
Koronavirüs nedeniyle Touch ID geri dönebilir
Hatırlayacağınız üzere 512 GB dahili depolama ile sunulan ilk Apple telefon iPhone XS olmuştu. Daha sonrasında bu kapasite iPhone 11 ve iPhone 12 serilerinin Pro modellerinde de devam ettirildi.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle herkesin maske takmak zorunda kalması Face ID sistemi gözden düşürdü. Bu nedenle yeni nesil iPhone'da Touch ID'nin daha modern bir şekilde geri dönmesi bekleniyor.
https://www.ithome.com/0/532/756.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?
Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)
Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?