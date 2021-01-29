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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iPhone 13 Pro'da 1 TB depolama kapasitesi sunmayı planlıyor

    Apple akıllı telefolarında sunduğu maksimum depolama kapasitesini iki katına çıkarmayı planlıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre iPhone 13 Pro, 1 TB dahili depolama alanına sahip olacak.
    2 sa.
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    iPhone
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple, iPhone 13 Pro'da 1 TB depolama kapasitesi sunmayı planlıyor
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    Yeni nesil iPhone'lar hakkında ilk detaylar internete sızmaya devam ediyor. Şirkete yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre iPhone 13 modellerinden en az biri, 1 TB dahili depolama alanına sahip olacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 13 serisiyle 1 TB depolama seçeneği geliyor

    Ayrıca Bkz. "iOS 14.4, iPhone kamerasının orijinal olup olmadığını tespit edebiliyor"

    Apple'ın iPhone 13 Pro versiyonunda 1 TB maksimum depolama kapasitesi sunmayı planladığı bildiriliyor. Böylelikle şirket akıllı telefonlarındaki en yüksek depolama kapasitesini iki katına çıkarmış olacak.

    Apple, iPhone 13 Pro'da 1 TB depolama kapasitesi sunmayı planlıyor
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    Koronavirüs nedeniyle Touch ID geri dönebilir

    Hatırlayacağınız üzere 512 GB dahili depolama ile sunulan ilk Apple telefon iPhone XS olmuştu. Daha sonrasında bu kapasite iPhone 11 ve iPhone 12 serilerinin Pro modellerinde de devam ettirildi.

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle herkesin maske takmak zorunda kalması Face ID sistemi gözden düşürdü. Bu nedenle yeni nesil iPhone'da Touch ID'nin daha modern bir şekilde geri dönmesi bekleniyor.



    https://www.ithome.com/0/532/756.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    44 dakika önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    1 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    23 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozkn-t (Özkan ) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    2 senedir 64 gb kullanıyorum yarısı bile dolmadı. Gerçekten bu kapasiteleri alıp da doldurabilen var mı. Kamera sürekli açık gezenler var heralde.
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    face1tr 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu durumda kameradan raw video ve fotoğraf desteği beklenebilir.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 TB kapasite sadece 100.000 TL!
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    C cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 tbyi geçtim de hepsinde en az 128 gb olmalı artık 28i zaten ios için falan çıkar 100 gb anca yetiyor artık uygulama büyüklüğü çerezler videolar fotolar
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