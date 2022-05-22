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Xiaomi, piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni ürünlerinin teaser görsellerini yayınlamaya devam ediyor. Çinli şirket kısa bir süre önce Mi Band 7 akıllı bilekliğinin resmi görüntülerini paylaşmıştı. Şimdi ise Redmi Buds 4 Pro kablosuz kulaklık modelinin tanıtım posterlerini ortaya çıkardı.

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Xiaomi'nin yeni kablosuz kulaklığının tanıtımı 24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Lansman öncesinde cihazın bazı özellikleriyle ilgili detaylar internete düştü. Redmi Buds 4'ün geliştirilmiş aktif gürültü engelleme sistemiyle geleceği belirtiliyor.

Neler biliyoruz?

Redmi Buds 4 için LC3 codec bileşeni desteği, ses iletiminde düşük gecikme süresi ve daha iyi HiFi ses optimizasyonu da konuşuluyor. Kablosuz kulaklıkta Bluetooth 5.3 modülü yer alacak. Cihazın fiyat etiketi ve diğer tüm özelliklerini önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek lansman etkinliğinde öğreneceğiz.

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Redmi Buds 4 Pro çok yakında geliyor: İşte netleşen özellikleri